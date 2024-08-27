Украина не готова обменивать территории в рамках каких-либо переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отрицает возможность обмена территорий Украины на гарантии безопасности.
Об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не готов обменивать территории наши в рамках любых переговоров" - отметил президент.
Отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить военным путем, Зеленский сказал: "Это будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее".
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+24 Олег Іванів #520461
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В Новому Законі про курську область уточняється можливість обміну земель та правовий статус війських: "закон гарантує військовим, що воюють на території у рф, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій".
Можливо це мав на увазі зеля? Як думаєш?
А нагуя ти про це почав, га?
Нєгуй строїть глазкі, чи то пак, будувати оченята!
Як ви вже дістали дур-і яким все не так.
До речі, в моєму коменті немає ні одного! матірного слова.
Більше того, слово "********" і похідні - також матірні Я якоссь закоментив, з цим словом, мій цей комент був винесений в ТОП, так там слово "**********" ( зброя) було закрито зірочками
https://www.yahoo.com/news/russias-largest-attack-ukraine-just-203516842.html
Если глянуть на карту оккупированных территорий, то выяснится , что 90% этих территорий было отдано в первую неделю вторжения Орды без сопротивления и в целехоньком виде ! И никто из ЗЕвласти во главе с ЭТИМ ни за что не ответил!
А ОНО патриотически умничает.
Також він заявив, що нікому не можна давати можливість під час першого президентського терміну "думати, що ти будеш робити через п'ять років".