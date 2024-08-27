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Новости Война
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Украина не готова обменивать территории в рамках каких-либо переговоров, - Зеленский

Зеленський про території в обмін на мир

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность обмена территорий Украины на гарантии безопасности.

Об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не готов обменивать территории наши в рамках любых переговоров" - отметил президент.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить военным путем, Зеленский сказал: "Это будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курская операция и энергетическая встреча в Катаре - совершенно не связанные вещи, она не сорвалась, а состоялась в формате онлайн, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+24
А ти хто такий, щоб навіть таке заявляти? Конституцію на 6-му році вивчи. Не має в компетенції президента територіальні питання вирішувати.
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27.08.2024 14:39
+13
Чуть не встиг подібний комент розмістити ... воно взагалі якесь іпануто-хворе ...
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27.08.2024 14:43
+12
ВІН не готовий обмінювати території ...загалі іпанувся
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27.08.2024 14:40
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Правила форума Совет форумчан
А ти хто такий, щоб навіть таке заявляти? Конституцію на 6-му році вивчи. Не має в компетенції президента територіальні питання вирішувати.
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27.08.2024 14:39 Ответить
Чуть не встиг подібний комент розмістити ... воно взагалі якесь іпануто-хворе ...
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27.08.2024 14:43 Ответить
Конституція це загальні положення які уточняються в законах.
В Новому Законі про курську область уточняється можливість обміну земель та правовий статус війських: "закон гарантує військовим, що воюють на території у рф, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій".
Можливо це мав на увазі зеля? Як думаєш?
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27.08.2024 15:04 Ответить
У нього єрмак головного мозку
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28.08.2024 07:21 Ответить
"Я не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів" - зазначив президент

А нагуя ти про це почав, га?
Нєгуй строїть глазкі, чи то пак, будувати оченята!
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27.08.2024 14:40 Ответить
Он не готов менять, он их просто отвёл Ху#лу в 2022 г. насовсем.
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27.08.2024 16:30 Ответить
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27.08.2024 16:35 Ответить
ВІН не готовий обмінювати території ...загалі іпанувся
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27.08.2024 14:40 Ответить
а ти?
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27.08.2024 14:42 Ответить
Я не готовий обмінювати територію. Це означає, поки що не готовий.
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27.08.2024 14:42 Ответить
Валодя прасіпайся ті обосрался
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27.08.2024 14:43 Ответить
Дуче хренов..
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27.08.2024 14:53 Ответить
У дуче був гарний народ, який його й повісив. В Україні такого не буде.
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27.08.2024 17:14 Ответить
А набуя тодi ти все то затiяв стретег кончений
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27.08.2024 14:56 Ответить
а кто спрашивает и готов обменивать? просто каждый день забирают пару -тройку населенных пунктов
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27.08.2024 15:14 Ответить
це все тимчасова окупація і вона ніяк не приведе до миру.
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27.08.2024 18:15 Ответить
Хм... А навіщо тоді пішли в Курську область?
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27.08.2024 15:25 Ответить
Щоб було чим перекрити втрату Покровська, якщо що.
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27.08.2024 17:23 Ответить
Оце кацапів папердоліло від заяви президента
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27.08.2024 15:53 Ответить
Не готов, иди воюй. Всю семью, друзей ту да же.
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27.08.2024 16:47 Ответить
ЗЕлене недоробло, просрочений говнокомандувач, коли ти **** заткнешся? Ти ніхто, тебе на Заході ніхто і в Х... не ставить. Якщо, дай Боже, дійде до серйозних перемовин, з тобою сцикопіхота ніхто навіть за стіл переговорів не сяде. Подивіться один одному в очі з ****** і згиньте суки навіки.
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27.08.2024 16:48 Ответить
Все, що ви тут написали прямо з кацапської методички з матами.
Як ви вже дістали дур-і яким все не так.
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28.08.2024 06:46 Ответить
мамуся, в мене є підозра, шо ви таки бачили ту методічку і 🤣
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28.08.2024 06:52 Ответить
так в міхоботів ті методички нічим від касапських не відрізняються...
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28.08.2024 07:26 Ответить
А де ви її дістали, мабуть, лавров подарував? Дайте хоч почитати, цікаво чим кацапи таких як ви малоросів приваблюють.
До речі, в моєму коменті немає ні одного! матірного слова.
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28.08.2024 07:54 Ответить
а слово "****" віртуальний адмін цензора вважає матірним. і похідні від нього (сучий, тощо) - також.
Більше того, слово "********" і похідні - також матірні Я якоссь закоментив, з цим словом, мій цей комент був винесений в ТОП, так там слово "**********" ( зброя) було закрито зірочками
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28.08.2024 11:55 Ответить
Не готова (пока) или никогда не будет
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27.08.2024 17:52 Ответить
Війна закінчиться тоді, коли путлєр зрозуміє, що він може хоч обокупуватись та обанексуватись по самі вуха, але Крим і Донбас ніхто ніколи офіційно російським не визнає і усе одне рано чи піздно москалоті доведеться або відвалити нах з України, або в ній і закінчитися.
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27.08.2024 18:18 Ответить
Все правильно говорить. Треба всіх хто може ходити відправити на фронт, тільки тоді можна перемогти або програти гідно. Кому потрібна Україна з українцями? нікому
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27.08.2024 18:40 Ответить
Казахам то яка справа до України з українцями?))
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27.08.2024 18:51 Ответить
Підтримую Президента України.( Для особливо упоротих наголошую:не Зеленського,а Президента України
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27.08.2024 19:15 Ответить
Финны тоже так считали---а потом передумали. А теперь предложи им ту Карелию---а там на глубине пол метра ковёр из человеческих костей лежит на сотни км---та денег даже дадут чтоб не предлагали!
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27.08.2024 20:32 Ответить
а ты кто такой ? иди лучше дальше нюхай порошочек.
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27.08.2024 21:28 Ответить
НАТО не надало достатньої кількості зброї, фінансової допомоги, що призвело до того, що армія не змогла зупинити російську армію.
https://www.yahoo.com/news/russias-largest-attack-ukraine-just-203516842.html
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27.08.2024 22:29 Ответить
Обменивать он не готов ... а сдать ( а может и продать - договорняк в Омане?) половину Юга за неделю оказался вполне готов.

Если глянуть на карту оккупированных территорий, то выяснится , что 90% этих территорий было отдано в первую неделю вторжения Орды без сопротивления и в целехоньком виде ! И никто из ЗЕвласти во главе с ЭТИМ ни за что не ответил!
А ОНО патриотически умничает.
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27.08.2024 22:38 Ответить
Повністю підтримую позицію Президента України, описану в заголовку цієї статті.
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28.08.2024 01:56 Ответить
Ключове -Я, А ЩО ВОНО ТАКЕ? Це його власність?
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28.08.2024 04:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212664/ Володимир Зеленський в четвер, 18 квітня 2019року в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" заявив, що йде лише на один термін в якості глави держави. "Не справлюсь, -- уйду. Поэтому иду на пять лет. Поэтому предлагаю один из первых законов - закон про импичмент", - сказав Зеленський.

Також він заявив, що нікому не можна давати можливість під час першого президентського терміну "думати, що ти будеш робити через п'ять років".
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28.08.2024 07:17 Ответить
рубайте, хлопці, цей непотріб...
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28.08.2024 08:32 Ответить
 
 