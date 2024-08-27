Украина не готова обменивать территории в рамках каких-либо переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность обмена территорий Украины на гарантии безопасности.

Об этом глава государства заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не готов обменивать территории наши в рамках любых переговоров" - отметил президент.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить военным путем, Зеленский сказал: "Это будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курская операция и энергетическая встреча в Катаре - совершенно не связанные вещи, она не сорвалась, а состоялась в формате онлайн, - Зеленский