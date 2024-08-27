Україна не готова обмінювати території в рамках будь-яких перемовин, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заперечив можливість обміну територій України на гарантії безпеки.
Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів" - зазначив президент.
Відповідаючи на питання, чи зможе Україна перемогти військовим шляхом, Зеленський сказав: "Це залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюсь, вони працюватимуть далі та швидше".
Топ коментарі
+24 Олег Іванів #520461
показати весь коментар27.08.2024 14:39
+13 Юрист Правильный
показати весь коментар27.08.2024 14:43
+12 Юрист Правильный
показати весь коментар27.08.2024 14:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Новому Законі про курську область уточняється можливість обміну земель та правовий статус війських: "закон гарантує військовим, що воюють на території у рф, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій".
Можливо це мав на увазі зеля? Як думаєш?
А нагуя ти про це почав, га?
Нєгуй строїть глазкі, чи то пак, будувати оченята!
Як ви вже дістали дур-і яким все не так.
До речі, в моєму коменті немає ні одного! матірного слова.
Більше того, слово "********" і похідні - також матірні Я якоссь закоментив, з цим словом, мій цей комент був винесений в ТОП, так там слово "**********" ( зброя) було закрито зірочками
https://www.yahoo.com/news/russias-largest-attack-ukraine-just-203516842.html
Если глянуть на карту оккупированных территорий, то выяснится , что 90% этих территорий было отдано в первую неделю вторжения Орды без сопротивления и в целехоньком виде ! И никто из ЗЕвласти во главе с ЭТИМ ни за что не ответил!
А ОНО патриотически умничает.
Також він заявив, що нікому не можна давати можливість під час першого президентського терміну "думати, що ти будеш робити через п'ять років".