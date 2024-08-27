Україна не готова обмінювати території в рамках будь-яких перемовин, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заперечив можливість обміну територій України на гарантії безпеки.

Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не готовий обмінювати території наші в рамках будь-яких переговорів" - зазначив президент.

Відповідаючи на питання, чи зможе Україна перемогти військовим шляхом, Зеленський сказав: "Це залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюсь, вони працюватимуть далі та швидше".

Читайте: Курська операція та енергетична зустріч в Катарі - абсолютно не пов’язані речі, вона не зірвалась, а відбулася в форматі онлайн - Зеленський