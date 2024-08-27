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Новини Війна
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Операція на Курщині є одним із пунктів плану перемоги України у війні, - Зеленський

Зеленський розповів про план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні. 

Про це глава держави сказав на пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, - це Курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій - потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий - економічний", - розповів він.

Президент зауважив, що план вже підготовлений.

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За його словами, він планує представити план для завершення війни президенту США Джо Байдену у вересні, оскільки від нього "залежить успіх цього плану".

"Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні", - пояснив Зеленський.

Також він планує представити його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 

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За словами президента, наступ на Курщині дозволив захистити північ країни.

Курська операція принесла кілька речей. Насамперед окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення "буферної зони" на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах (ворога. – Ред.). Ми отримували від нашої розвідки й розвідок партнерів інформацію, що стосується руху військ РФ, як це може бути тощо. Послідовність цих, як вони називали в Кремлі, "буферних зон" нам була невідомою, чітка послідовність, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини та не окупації Чернігівщини", – пояснив Зеленський.

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Зеленський Володимир (23719) Курськ (1096)


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План,план,план...Походу афганский завезли.
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27.08.2024 14:45 Відповісти
А, що там на Покровському напрямку, Верховного Трубадура не цікавить?
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27.08.2024 14:48 Відповісти
Мистер Фикс обзавидовался.
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27.08.2024 14:49 Відповісти
Третій - потужний пакет примусу Росії

Отакий?
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27.08.2024 14:50 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=ZpWyU4BLZrU Om TV: Стереть Суджу - приказ путина. Ледовую арену стерли бомбой. В Пролетарске попрощались с нефтебазой
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27.08.2024 15:06 Відповісти
це один з десяти чи один з трьох пунктів?
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27.08.2024 16:51 Відповісти
 
 