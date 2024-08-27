Операція на Курщині є одним із пунктів плану перемоги України у війні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Про це глава держави сказав на пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.

"Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, - це Курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій - потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий - економічний", - розповів він.

Президент зауважив, що план вже підготовлений.

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За його словами, він планує представити план для завершення війни президенту США Джо Байдену у вересні, оскільки від нього "залежить успіх цього плану".

"Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні", - пояснив Зеленський.

Також він планує представити його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

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За словами президента, наступ на Курщині дозволив захистити північ країни.