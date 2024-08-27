Операція на Курщині є одним із пунктів плану перемоги України у війні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Про це глава держави сказав на пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ.
"Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, - це Курщина. Другий напрямок - це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій - потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий - економічний", - розповів він.
Президент зауважив, що план вже підготовлений.
За його словами, він планує представити план для завершення війни президенту США Джо Байдену у вересні, оскільки від нього "залежить успіх цього плану".
"Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні", - пояснив Зеленський.
Також він планує представити його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
За словами президента, наступ на Курщині дозволив захистити північ країни.
Курська операція принесла кілька речей. Насамперед окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення "буферної зони" на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах (ворога. – Ред.). Ми отримували від нашої розвідки й розвідок партнерів інформацію, що стосується руху військ РФ, як це може бути тощо. Послідовність цих, як вони називали в Кремлі, "буферних зон" нам була невідомою, чітка послідовність, але ми розуміли, що це може бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини та не окупації Чернігівщини", – пояснив Зеленський.
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