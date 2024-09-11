План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, - Зеленский

План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О плане переговоров. Буду последовательным. Сначала проговорю его с президентом Байденом. Потому что он (план - ред.) по большей части зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров. Но я думаю, что все понимают, что есть объем влияния, есть объем помощи. И поэтому именно здесь нет никаких лишних слов. Мне кажется, понятно, почему в таком порядке я это буду делать", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, по его мнению, план будет иметь, в частности, и психологический, и политический характер, а также "вооружение различного характера", которые могут влиять на решение России закончить эту войну.

"Этот план обязательно должен был быть представлен на Втором саммите мира, для того чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры его поддерживают, он облегчит Украине принуждение к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, отвечая на вопрос об информации о якобы сотрудничестве с Катаром и Турцией относительно переговоров с РФ, президент Украины отметил, что "чтобы говорить с россиянами, должен кто-то иметь полномочия. Я лично никому полномочий таких не давал".