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Новости Война
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План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, - Зеленский

Зеленський

План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О плане переговоров. Буду последовательным. Сначала проговорю его с президентом Байденом. Потому что он (план - ред.) по большей части зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров. Но я думаю, что все понимают, что есть объем влияния, есть объем помощи. И поэтому именно здесь нет никаких лишних слов. Мне кажется, понятно, почему в таком порядке я это буду делать", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что, по его мнению, план будет иметь, в частности, и психологический, и политический характер, а также "вооружение различного характера", которые могут влиять на решение России закончить эту войну.

"Этот план обязательно должен был быть представлен на Втором саммите мира, для того чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры его поддерживают, он облегчит Украине принуждение к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, отвечая на вопрос об информации о якобы сотрудничестве с Катаром и Турцией относительно переговоров с РФ, президент Украины отметил, что "чтобы говорить с россиянами, должен кто-то иметь полномочия. Я лично никому полномочий таких не давал".

Зеленский Владимир (20348) переговоры с Россией (962) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+14
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11.09.2024 19:02
+10
Народ стільки плану не споживає
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11.09.2024 19:45
+7
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11.09.2024 20:01
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11.09.2024 18:59 Ответить
звиняйте, але так воно й є !!!!
лєнін заснував,
сталін расширіл, а
путька остаточно і безповоротно утвєрділ

бо, что НЄ дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт не так !
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11.09.2024 19:07 Ответить
А клоун ******* те, що залишилось.
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11.09.2024 20:02 Ответить
Если вы слушали *****, то должны знать что Ленин ничего не засновував, а только закладывал мины. Которые только сейчас начали рваться
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11.09.2024 20:06 Ответить
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11.09.2024 20:01 Ответить
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11.09.2024 18:59 Ответить
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11.09.2024 19:02 Ответить
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11.09.2024 19:05 Ответить
"Спочатку проговорю його з Бай ніким..." 🤦🥴
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11.09.2024 19:04 Ответить
Залужний разом з Блінкен та Лемімі прибув до Києва. немає відкритоїінфи- знань щось таки є в цьому не відкрите...ОТ ЯКБИ АТАКАМСИ ПРИ УМОВІ ...
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11.09.2024 19:05 Ответить
Залужний? У Кварталу-95 на цю ніч глобальний енурез...
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11.09.2024 19:21 Ответить
Чого це? Він згодившись на довготривалу відпуску в Лондоні,фактично підписав контракт з шоблою95 і офіційно став її учасником і підлеглим без права голосу.
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11.09.2024 19:25 Ответить
Залужний мав вийти на Майдан і демонстративно застрелитись ?
чи може у 50-т років піти пліснявити на пенсії і пити водку вже з обіда ?
е НІ ! .... гра продорвжується, панове !!!!

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11.09.2024 20:00 Ответить
Вашi слова та й до Бога
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11.09.2024 20:04 Ответить
Ой, Ваван... Рюзкє, ви такі прозорі, ви такі смішні...
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11.09.2024 20:03 Ответить
Andi, як там зараз погода у Вологді?
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11.09.2024 20:01 Ответить
Подивись у вікно дебіл.
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12.09.2024 08:50 Ответить
Та не план потрібний, потрібна спочатку стратегія...
Може ти й посилення санкцій на Фашизацію знову від партнерів будеш вимагати, у той час як з Орбаном збираєшся барижити кацапською нафтою?
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11.09.2024 19:06 Ответить
крисятнічєство с нєфтью єто другоє.
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11.09.2024 19:08 Ответить
Ну он как то ранее заявлял, что думать стратегически, у него нет времени...
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11.09.2024 19:19 Ответить
да ЗЄ-Мольтке молодший:

"стратегія для мене це тактика"

Ганнібалу, О. Македонському та Н, Бонапарту стало ніяково
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11.09.2024 20:04 Ответить
Сам Боунапартий говорил когда я гляжу в трубу и руковожу боем -это тактика. А когда принимаю доклады вестовых, и отдаю приказы это стратегия. Нас с первого курса учили что стратегия это все что не видно в бинокль
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11.09.2024 20:12 Ответить
И мозгов, *****
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11.09.2024 20:05 Ответить
може спочатку б план народу України показати? а потім вже кудись везти?
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11.09.2024 19:12 Ответить
Это лишнее. 13,5 миллионов избирателей заранее одобрили все планы клоуна Президента
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11.09.2024 20:16 Ответить
Якщо перднути у воду, ефект буда навіть цікавіший ніж від "самітумиру".
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11.09.2024 19:13 Ответить
Дурень думкою багатіє!
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11.09.2024 19:13 Ответить
Так и "победим"... Ничему не учимся.
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11.09.2024 19:18 Ответить
Казав Зєля-клован прізідєнт, що Україною рулять 5-6 суперменеджерів. Супер-пацани!!!
Правда, серед них ні одного українця...
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11.09.2024 19:26 Ответить
Скупчення людей і техніки не уникнути, а шикування ніякого не бачу.
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11.09.2024 19:37 Ответить
Це частина плану.Ти не розумієш
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11.09.2024 19:44 Ответить
А оманський план там не хочеш показати?
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11.09.2024 19:25 Ответить
Він згадує переговори з росією в Катарі і ніби він ні причому.
Знову бреше,без його відома,переговори в Катарі з росією ніхто би не проводив.
Раша заявила,що після початку курського рейду, припинила переговори і вони продовжать лише після виведення із "курська".
Отака "зелена" дипломатія на чолі з ермаком.
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11.09.2024 19:26 Ответить
Лємберг, ти чекав від чужинців чогось іншого?
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11.09.2024 19:54 Ответить
То ше...хто чужинці
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11.09.2024 20:32 Ответить
Ти шо, бєженєц?
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11.09.2024 20:34 Ответить
Якщо ти по значку,то цензор помилково виставляє,що мені ніяк не заважає.
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11.09.2024 20:43 Ответить
Тю, а як же без грошей і зброї донорів Україна не переможе. Що він курить?@
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11.09.2024 19:29 Ответить
Пропоную на 3-4-5 саміті потехеньку готувати всіх до збагатшеного Українського урану
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11.09.2024 19:34 Ответить
Плани Зеленського - плани народу. )))

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11.09.2024 19:40 Ответить
Народ стільки плану не споживає
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11.09.2024 19:45 Ответить
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11.09.2024 20:14 Ответить
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11.09.2024 20:15 Ответить
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11.09.2024 20:16 Ответить
Канонично змей должен быть повержен в противоположное место.
Свят Георгий во бое, на лихом сидит коне, держит в руце копие, тычет змея в жопие.
А сам поединок происходил в окрестностях Бейрута. Как всегда из бабы. Там принцесса на кону стояла.
"Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду юду я и так победю. А король. Возьмешь принцессу и точка. А нето тебя раз, два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, вот хоть убей не возиму"
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11.09.2024 20:29 Ответить
Плани слуги-плани хазяїна
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11.09.2024 20:34 Ответить
план примусити росію ..далі можна не читати.Стратегі хренові...
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11.09.2024 19:43 Ответить
То точно...
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12.09.2024 14:15 Ответить
Цікаво, хто поведе війська в атаку, незламний Татаров, Непереможний Єрмак чи Сам Сонцесяйний?
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11.09.2024 19:48 Ответить
Юзік ...
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11.09.2024 19:55 Ответить
Цікаво, хто автор цього фантастичного плану, упакованого в привабливу обгортку, за допомогою якої, недоумкуватий гундос намагається всіма силами довести світовій спільноті свою "геніальність". Єдине, що він забуває, що московський карлик це марення читати не збирається, у нього є свій план закінчення війни, ще більш утопічний ніж у самого гундоса.
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11.09.2024 19:53 Ответить
Україна має надію, що після війни усіх кавеенщиків розстріляють...
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11.09.2024 19:59 Ответить
"Про план переговорів. Буду послідовним. Спочатку проговорю його з президентом Байденом",-

про який сам план (перемоги чи переговорів) говорить зараз викурений "план" в голові ЗЕ?

До того:
"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру...",-

пишаюся, що блаЗЕнь освоїв ф'юче-ін-зе-паст, але що це в нього за часова форма українською?
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11.09.2024 19:59 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Хоча воно не дурне: його виборці дурні і як раз для них це створіння з щурячою пикою несе подібну ахінею.
Адекватні люди планують враховуючі свої ресурсі і ресурси які вони з високою долею ймовірності можуть залучити.
Плани зелених папуасів виглядають трохи інакше: «нам потрібні 200 Ф-16, 2000 Абрамсів, 50 Петріотів і тоді ми покажем…».
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11.09.2024 20:13 Ответить
Зе дурачок злив України на "Саміті миру 2" вже називає Перемогою ?
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11.09.2024 21:11 Ответить
Що воно приймало сьогодні зранку ?
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11.09.2024 22:07 Ответить
А в чём зеленский не прав здесь? Пусть рф выходит с окупированных территорий и война закончится
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24.09.2024 18:57 Ответить
 
 