План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, - Зеленский
План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"О плане переговоров. Буду последовательным. Сначала проговорю его с президентом Байденом. Потому что он (план - ред.) по большей части зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров. Но я думаю, что все понимают, что есть объем влияния, есть объем помощи. И поэтому именно здесь нет никаких лишних слов. Мне кажется, понятно, почему в таком порядке я это буду делать", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что, по его мнению, план будет иметь, в частности, и психологический, и политический характер, а также "вооружение различного характера", которые могут влиять на решение России закончить эту войну.
"Этот план обязательно должен был быть представлен на Втором саммите мира, для того чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры его поддерживают, он облегчит Украине принуждение к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.
При этом, отвечая на вопрос об информации о якобы сотрудничестве с Катаром и Турцией относительно переговоров с РФ, президент Украины отметил, что "чтобы говорить с россиянами, должен кто-то иметь полномочия. Я лично никому полномочий таких не давал".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
лєнін заснував,
сталін расширіл, а
путька остаточно і безповоротно утвєрділ
бо, что НЄ дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт не так !
Байніким..." 🤦🥴
чи може у 50-т років піти пліснявити на пенсії і пити водку вже з обіда ?
е НІ ! .... гра продорвжується, панове !!!!
Може ти й посилення санкцій на Фашизацію знову від партнерів будеш вимагати, у той час як з Орбаном збираєшся барижити кацапською нафтою?
"стратегія для мене це тактика"
Ганнібалу, О. Македонському та Н, Бонапарту стало ніяково
клоунаПрезидента клованпрізідєнт, що Україною рулять 5-6 суперменеджерів. Супер-пацани!!!
Правда, серед них ні одного українця...
Знову бреше,без його відома,переговори в Катарі з росією ніхто би не проводив.
Раша заявила,що після початку курського рейду, припинила переговори і вони продовжать лише після виведення із "курська".
Отака "зелена" дипломатія на чолі з ермаком.
Свят Георгий во бое, на лихом сидит коне, держит в руце копие, тычет змея в жопие.
А сам поединок происходил в окрестностях Бейрута. Как всегда из бабы. Там принцесса на кону стояла.
"Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду юду я и так победю. А король. Возьмешь принцессу и точка. А нето тебя раз, два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, вот хоть убей не возиму"
про який сам план (перемоги чи переговорів) говорить зараз викурений "план" в голові ЗЕ?
До того:
"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру...",-
пишаюся, що блаЗЕнь освоїв ф'юче-ін-зе-паст, але що це в нього за часова форма українською?
Хоча воно не дурне: його виборці дурні і як раз для них це створіння з щурячою пикою несе подібну ахінею.
Адекватні люди планують враховуючі свої ресурсі і ресурси які вони з високою долею ймовірності можуть залучити.
Плани зелених папуасів виглядають трохи інакше: «нам потрібні 200 Ф-16, 2000 Абрамсів, 50 Петріотів і тоді ми покажем…».