План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, - Зеленський

План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Про план переговорів. Буду послідовним. Спочатку проговорю його з президентом Байденом. Тому що він (план - ред.) здебільшого залежить від підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів. Але я думаю, що всі розуміють, що є обсяг впливу, є обсяг допомоги. І тому саме тут немає жодних зайвих слів. Мені здається, зрозуміло, чому в такому порядку я це робитиму", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що, на його думку, план матиме, зокрема, і психологічний, і політичний характер, а також "озброєння різного характеру", які можуть впливати на рішення Росії закінчити цю війну.

"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру, для того щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери його підтримують, він полегшить Україні примус до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

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При цьому, відповідаючи на запитання про інформацію щодо нібито співпраці з Катаром і Туреччиною стосовно переговорів з РФ, президент України зазначив, що "щоб говорити з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто нікому повноважень таких не давав".