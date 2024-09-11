План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, - Зеленський
План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Про план переговорів. Буду послідовним. Спочатку проговорю його з президентом Байденом. Тому що він (план - ред.) здебільшого залежить від підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів. Але я думаю, що всі розуміють, що є обсяг впливу, є обсяг допомоги. І тому саме тут немає жодних зайвих слів. Мені здається, зрозуміло, чому в такому порядку я це робитиму", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що, на його думку, план матиме, зокрема, і психологічний, і політичний характер, а також "озброєння різного характеру", які можуть впливати на рішення Росії закінчити цю війну.
"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру, для того щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери його підтримують, він полегшить Україні примус до закінчення війни", - наголосив Зеленський.
При цьому, відповідаючи на запитання про інформацію щодо нібито співпраці з Катаром і Туреччиною стосовно переговорів з РФ, президент України зазначив, що "щоб говорити з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто нікому повноважень таких не давав".
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лєнін заснував,
сталін расширіл, а
путька остаточно і безповоротно утвєрділ
бо, что НЄ дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт не так !
Байніким..." 🤦🥴
чи може у 50-т років піти пліснявити на пенсії і пити водку вже з обіда ?
е НІ ! .... гра продорвжується, панове !!!!
Може ти й посилення санкцій на Фашизацію знову від партнерів будеш вимагати, у той час як з Орбаном збираєшся барижити кацапською нафтою?
"стратегія для мене це тактика"
Ганнібалу, О. Македонському та Н, Бонапарту стало ніяково
клоунаПрезидента клованпрізідєнт, що Україною рулять 5-6 суперменеджерів. Супер-пацани!!!
Правда, серед них ні одного українця...
Знову бреше,без його відома,переговори в Катарі з росією ніхто би не проводив.
Раша заявила,що після початку курського рейду, припинила переговори і вони продовжать лише після виведення із "курська".
Отака "зелена" дипломатія на чолі з ермаком.
Свят Георгий во бое, на лихом сидит коне, держит в руце копие, тычет змея в жопие.
А сам поединок происходил в окрестностях Бейрута. Как всегда из бабы. Там принцесса на кону стояла.
"Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду юду я и так победю. А король. Возьмешь принцессу и точка. А нето тебя раз, два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, вот хоть убей не возиму"
про який сам план (перемоги чи переговорів) говорить зараз викурений "план" в голові ЗЕ?
До того:
"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру...",-
пишаюся, що блаЗЕнь освоїв ф'юче-ін-зе-паст, але що це в нього за часова форма українською?
Хоча воно не дурне: його виборці дурні і як раз для них це створіння з щурячою пикою несе подібну ахінею.
Адекватні люди планують враховуючі свої ресурсі і ресурси які вони з високою долею ймовірності можуть залучити.
Плани зелених папуасів виглядають трохи інакше: «нам потрібні 200 Ф-16, 2000 Абрамсів, 50 Петріотів і тоді ми покажем…».