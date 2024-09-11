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Новини Війна
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План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, - Зеленський

Зеленський

План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Про план переговорів. Буду послідовним. Спочатку проговорю його з президентом Байденом. Тому що він (план - ред.) здебільшого залежить від підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів. Але я думаю, що всі розуміють, що є обсяг впливу, є обсяг допомоги. І тому саме тут немає жодних зайвих слів. Мені здається, зрозуміло, чому в такому порядку я це робитиму", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що, на його думку, план матиме, зокрема, і психологічний, і політичний характер, а також "озброєння різного характеру", які можуть впливати на рішення Росії закінчити цю війну.

"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру, для того щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери його підтримують, він полегшить Україні примус до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

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При цьому, відповідаючи на запитання про інформацію щодо нібито співпраці з Катаром і Туреччиною стосовно переговорів з РФ, президент України зазначив, що "щоб говорити з росіянами, повинен хтось мати повноваження. Я особисто нікому повноважень таких не давав".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) переговори з Росією (1079) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
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11.09.2024 19:02
+10
Народ стільки плану не споживає
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11.09.2024 19:45
+7
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11.09.2024 20:01
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11.09.2024 18:59 Відповісти
звиняйте, але так воно й є !!!!
лєнін заснував,
сталін расширіл, а
путька остаточно і безповоротно утвєрділ

бо, что НЄ дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт не так !
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11.09.2024 19:07 Відповісти
А клоун ******* те, що залишилось.
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11.09.2024 20:02 Відповісти
Если вы слушали *****, то должны знать что Ленин ничего не засновував, а только закладывал мины. Которые только сейчас начали рваться
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11.09.2024 20:06 Відповісти
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11.09.2024 20:01 Відповісти
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11.09.2024 18:59 Відповісти
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11.09.2024 19:02 Відповісти
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11.09.2024 19:05 Відповісти
"Спочатку проговорю його з Бай ніким..." 🤦🥴
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11.09.2024 19:04 Відповісти
Залужний разом з Блінкен та Лемімі прибув до Києва. немає відкритоїінфи- знань щось таки є в цьому не відкрите...ОТ ЯКБИ АТАКАМСИ ПРИ УМОВІ ...
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11.09.2024 19:05 Відповісти
Залужний? У Кварталу-95 на цю ніч глобальний енурез...
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11.09.2024 19:21 Відповісти
Чого це? Він згодившись на довготривалу відпуску в Лондоні,фактично підписав контракт з шоблою95 і офіційно став її учасником і підлеглим без права голосу.
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11.09.2024 19:25 Відповісти
Залужний мав вийти на Майдан і демонстративно застрелитись ?
чи може у 50-т років піти пліснявити на пенсії і пити водку вже з обіда ?
е НІ ! .... гра продорвжується, панове !!!!

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11.09.2024 20:00 Відповісти
Вашi слова та й до Бога
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11.09.2024 20:04 Відповісти
Ой, Ваван... Рюзкє, ви такі прозорі, ви такі смішні...
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11.09.2024 20:03 Відповісти
Andi, як там зараз погода у Вологді?
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11.09.2024 20:01 Відповісти
Подивись у вікно дебіл.
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12.09.2024 08:50 Відповісти
Та не план потрібний, потрібна спочатку стратегія...
Може ти й посилення санкцій на Фашизацію знову від партнерів будеш вимагати, у той час як з Орбаном збираєшся барижити кацапською нафтою?
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11.09.2024 19:06 Відповісти
крисятнічєство с нєфтью єто другоє.
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11.09.2024 19:08 Відповісти
Ну он как то ранее заявлял, что думать стратегически, у него нет времени...
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11.09.2024 19:19 Відповісти
да ЗЄ-Мольтке молодший:

"стратегія для мене це тактика"

Ганнібалу, О. Македонському та Н, Бонапарту стало ніяково
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11.09.2024 20:04 Відповісти
Сам Боунапартий говорил когда я гляжу в трубу и руковожу боем -это тактика. А когда принимаю доклады вестовых, и отдаю приказы это стратегия. Нас с первого курса учили что стратегия это все что не видно в бинокль
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11.09.2024 20:12 Відповісти
И мозгов, *****
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11.09.2024 20:05 Відповісти
може спочатку б план народу України показати? а потім вже кудись везти?
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11.09.2024 19:12 Відповісти
Это лишнее. 13,5 миллионов избирателей заранее одобрили все планы клоуна Президента
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11.09.2024 20:16 Відповісти
Якщо перднути у воду, ефект буда навіть цікавіший ніж від "самітумиру".
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11.09.2024 19:13 Відповісти
Дурень думкою багатіє!
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11.09.2024 19:13 Відповісти
Так и "победим"... Ничему не учимся.
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11.09.2024 19:18 Відповісти
Казав Зєля-клован прізідєнт, що Україною рулять 5-6 суперменеджерів. Супер-пацани!!!
Правда, серед них ні одного українця...
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11.09.2024 19:26 Відповісти
Скупчення людей і техніки не уникнути, а шикування ніякого не бачу.
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11.09.2024 19:37 Відповісти
Це частина плану.Ти не розумієш
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11.09.2024 19:44 Відповісти
А оманський план там не хочеш показати?
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11.09.2024 19:25 Відповісти
Він згадує переговори з росією в Катарі і ніби він ні причому.
Знову бреше,без його відома,переговори в Катарі з росією ніхто би не проводив.
Раша заявила,що після початку курського рейду, припинила переговори і вони продовжать лише після виведення із "курська".
Отака "зелена" дипломатія на чолі з ермаком.
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11.09.2024 19:26 Відповісти
Лємберг, ти чекав від чужинців чогось іншого?
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11.09.2024 19:54 Відповісти
То ше...хто чужинці
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11.09.2024 20:32 Відповісти
Ти шо, бєженєц?
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11.09.2024 20:34 Відповісти
Якщо ти по значку,то цензор помилково виставляє,що мені ніяк не заважає.
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11.09.2024 20:43 Відповісти
Тю, а як же без грошей і зброї донорів Україна не переможе. Що він курить?@
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11.09.2024 19:29 Відповісти
Пропоную на 3-4-5 саміті потехеньку готувати всіх до збагатшеного Українського урану
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11.09.2024 19:34 Відповісти
Плани Зеленського - плани народу. )))

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11.09.2024 19:40 Відповісти
Народ стільки плану не споживає
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11.09.2024 19:45 Відповісти
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11.09.2024 20:14 Відповісти
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11.09.2024 20:15 Відповісти
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11.09.2024 20:16 Відповісти
Канонично змей должен быть повержен в противоположное место.
Свят Георгий во бое, на лихом сидит коне, держит в руце копие, тычет змея в жопие.
А сам поединок происходил в окрестностях Бейрута. Как всегда из бабы. Там принцесса на кону стояла.
"Мне бы выпить портвейна бадью. А принцессу мне и даром не надо. Чуду юду я и так победю. А король. Возьмешь принцессу и точка. А нето тебя раз, два и в тюрьму. Ведь это все же королевская дочка, а стрелок, вот хоть убей не возиму"
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11.09.2024 20:29 Відповісти
Плани слуги-плани хазяїна
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11.09.2024 20:34 Відповісти
план примусити росію ..далі можна не читати.Стратегі хренові...
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11.09.2024 19:43 Відповісти
То точно...
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12.09.2024 14:15 Відповісти
Цікаво, хто поведе війська в атаку, незламний Татаров, Непереможний Єрмак чи Сам Сонцесяйний?
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11.09.2024 19:48 Відповісти
Юзік ...
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11.09.2024 19:55 Відповісти
Цікаво, хто автор цього фантастичного плану, упакованого в привабливу обгортку, за допомогою якої, недоумкуватий гундос намагається всіма силами довести світовій спільноті свою "геніальність". Єдине, що він забуває, що московський карлик це марення читати не збирається, у нього є свій план закінчення війни, ще більш утопічний ніж у самого гундоса.
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11.09.2024 19:53 Відповісти
Україна має надію, що після війни усіх кавеенщиків розстріляють...
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11.09.2024 19:59 Відповісти
"Про план переговорів. Буду послідовним. Спочатку проговорю його з президентом Байденом",-

про який сам план (перемоги чи переговорів) говорить зараз викурений "план" в голові ЗЕ?

До того:
"Цей план обов'язково мав бути представлений на Другому саміті миру...",-

пишаюся, що блаЗЕнь освоїв ф'юче-ін-зе-паст, але що це в нього за часова форма українською?
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11.09.2024 19:59 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
Хоча воно не дурне: його виборці дурні і як раз для них це створіння з щурячою пикою несе подібну ахінею.
Адекватні люди планують враховуючі свої ресурсі і ресурси які вони з високою долею ймовірності можуть залучити.
Плани зелених папуасів виглядають трохи інакше: «нам потрібні 200 Ф-16, 2000 Абрамсів, 50 Петріотів і тоді ми покажем…».
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11.09.2024 20:13 Відповісти
Зе дурачок злив України на "Саміті миру 2" вже називає Перемогою ?
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11.09.2024 21:11 Відповісти
Що воно приймало сьогодні зранку ?
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11.09.2024 22:07 Відповісти
А в чём зеленский не прав здесь? Пусть рф выходит с окупированных территорий и война закончится
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24.09.2024 18:57 Відповісти
 
 