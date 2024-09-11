В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы применения врагом баллистики
Вечером среды, 11 сентября, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
"Ракета на Полтавщину с Сумщины", - сообщили Воздушные силы.
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*бануть по Києву ИскандеромК или Кинджалом ***** обосрется, пока в Киеве западные шишки, ибо на Западе детки ихние кацапские