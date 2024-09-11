В Киеве и ряде областей объявлена ​​тревога из-за угрозы применения врагом баллистики

Вечером среды, 11 сентября, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

"Ракета на Полтавщину с Сумщины", - сообщили Воздушные силы.

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