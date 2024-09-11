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Новости Война
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В Киеве и ряде областей объявлена ​​тревога из-за угрозы применения врагом баллистики

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером среды, 11 сентября, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

"Ракета на Полтавщину с Сумщины", - сообщили Воздушные силы.

Также смотрите: Оккупант полз по полю, когда его атаковал дрон-камикаде в зад. ВИДЕО

Воздушные силы (2291) воздушная тревога (790)


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11.09.2024 18:56 Ответить
коли вже наша балістика полетить по мааааацкве?
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11.09.2024 18:29 Ответить
Тим часом, над Чорним морем розбився кацапський Су-30СМ.
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11.09.2024 18:32 Ответить
На Донеччині загинув Павло Пархоменко з тв-каналу Прямий.
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11.09.2024 18:37 Ответить
"Ракета на Полтавщину з Сумщини" --- ну, юний біляш не має надміру мізків, це зрозуміло, а що в головах у цензорнетів?
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11.09.2024 18:40 Ответить
Ось і докази Зеленському прилетіли...
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11.09.2024 19:07 Ответить
Сумщина обсрілює полтавщину... писаки
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11.09.2024 19:16 Ответить
Не
*бануть по Києву ИскандеромК или Кинджалом ***** обосрется, пока в Киеве западные шишки, ибо на Западе детки ихние кацапские
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11.09.2024 22:47 Ответить
 
 