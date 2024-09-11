У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування ворогом балістики (оновлено)
Ввечері середи, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.
О 18:51 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
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*бануть по Києву ИскандеромК или Кинджалом ***** обосрется, пока в Киеве западные шишки, ибо на Западе детки ихние кацапские