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Новини Війна
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У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу застосування ворогом балістики (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері середи, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.

карта тривог 11 вересня

О 18:51 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. 

Читайте також: У південно-східних регіонах оголошували тривогу: були швидкісні цілі на Харків і Запоріжжя та ракета на Полтавщину

Автор: 

Повітряні сили (2631) повітряна тривога (917)


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11.09.2024 18:56 Відповісти
коли вже наша балістика полетить по мааааацкве?
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11.09.2024 18:29 Відповісти
Тим часом, над Чорним морем розбився кацапський Су-30СМ.
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11.09.2024 18:32 Відповісти
На Донеччині загинув Павло Пархоменко з тв-каналу Прямий.
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11.09.2024 18:37 Відповісти
"Ракета на Полтавщину з Сумщини" --- ну, юний біляш не має надміру мізків, це зрозуміло, а що в головах у цензорнетів?
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11.09.2024 18:40 Відповісти
Ось і докази Зеленському прилетіли...
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11.09.2024 19:07 Відповісти
Сумщина обсрілює полтавщину... писаки
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11.09.2024 19:16 Відповісти
Не
*бануть по Києву ИскандеромК или Кинджалом ***** обосрется, пока в Киеве западные шишки, ибо на Западе детки ихние кацапские
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11.09.2024 22:47 Відповісти
 
 