У південно-східних регіонах оголошували тривогу: були швидкісні цілі на Харків і Запоріжжя та ракета на Полтавщину

Вдень 11 вересня у низці південних та східних регіонів України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

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"Швидкісна ціль на Харків!", - йшлося у повідомленні ПС.

"Ракета на Полтавщину!", - додавали Повітряні сили.

"Швидкісна ціль на Запоріжжя!", - згодом додали у Повітряних силах.