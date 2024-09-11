У південно-східних регіонах оголошували тривогу: були швидкісні цілі на Харків і Запоріжжя та ракета на Полтавщину
Вдень 11 вересня у низці південних та східних регіонів України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
"Швидкісна ціль на Харків!", - йшлося у повідомленні ПС.
"Ракета на Полтавщину!", - додавали Повітряні сили.
"Швидкісна ціль на Запоріжжя!", - згодом додали у Повітряних силах.
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