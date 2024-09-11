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У південно-східних регіонах оголошували тривогу: були швидкісні цілі на Харків і Запоріжжя та ракета на Полтавщину

Тривога вдень 11 вересня

Вдень 11 вересня у низці південних та східних регіонів України була повітряна тривога. Наразі оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, була загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

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"Швидкісна ціль на Харків!", - йшлося у повідомленні ПС. 

"Ракета на Полтавщину!", - додавали Повітряні сили

"Швидкісна ціль на Запоріжжя!", - згодом додали у Повітряних силах. 

Автор: 

Харків (5591) Повітряні сили (2631) повітряна тривога (917) Полтавська область (1105)


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11.09.2024 11:20 Відповісти
Тегеран на дроті....
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11.09.2024 11:23 Відповісти
Казиться, обмилок прутін…
Свято наближається невблаганно !!
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11.09.2024 11:57 Відповісти
 
 