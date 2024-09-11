Знищено 20 із 25 "Шахедів", 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 11 вересня 2024 року війська РФ атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Ворог ударив однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ - РФ., Чауда - Крим).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вночі атакувала 46 "шахедами", сили ППО збили 38 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Де працювали сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері 10 вересня окупанти атакують Україну "Шахедами". Також повідомлялося, що вночі на Київщині працювали сили ППО.