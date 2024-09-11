Уничтожены 20 из 25 "Шахедов", 5 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 11 сентября 2024 года войска РФ атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения противника. Враг ударил одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Краснодарского края, двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области, 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный, 25-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - РФ., Чауда - Крым).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала 46 "шахедами", силы ПВО сбили 38 БпЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Где работали силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 10 сентября оккупанты атакуют Украину "Шахедами". Также сообщалось, что ночью на Киевщине работали силы ПВО.