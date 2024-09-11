Ночью в Киевской области работали силы ПВО
В ночь на 11 сентября 2024 года на Киевщине работали силы ПВО, враг в очередной раз запустил ударные "Шахеды" на территорию региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении.
Сейчас объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях атаки на эту минуту нет.
Как сообщалось, в ночь на 10 сентября на Киевщине работала ПВО: без вражеских попаданий в жилую и критическую инфраструктуру, обломками повреждено здание.
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