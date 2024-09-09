Атака "Шахедов" на Киевщину: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет
Ночью 9 сентября 2024 года Киевщина в очередной раз была атакована вражескими ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей вне населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Как сообщалось, поздно вечером 8 сентября войска РФ запустили ударные беспилотники с северного направления. По данным Воздушных сил, силами ПВО было уничтожено 2 ракеты Х-59/69 и 6 из 8 "Шахедов".
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