Атака "Шахедов" на Киевщину: попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет

Ночью 9 сентября 2024 года Киевщина в очередной раз была атакована вражескими ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей вне населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.

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Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщалось, поздно вечером 8 сентября войска РФ запустили ударные беспилотники с северного направления. По данным Воздушных сил, силами ПВО было уничтожено 2 ракеты Х-59/69 и 6 из 8 "Шахедов".