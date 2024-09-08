Россияне запустили "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы

Поздно вечером воскресенья, 8 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей! Курс на запад", - говорится в сообщении ПС ВСУ в 22:52.

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