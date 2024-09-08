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беспилотник (3151) Воздушные силы (2005)

Россияне запустили "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы

Росіяни запустили «шахеди» з північного напрямку, - Повітряні сили

Поздно вечером воскресенья, 8 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей! Курс на запад", - говорится в сообщении ПС ВСУ в 22:52.

Также читайте: Россияне атакуют "Шахедами" с востока, - Воздушные силы
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Ждемо, ми ж ждуни
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08.09.2024 23:15 Ответить
До*бо*оби.
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08.09.2024 23:15 Ответить
сподіваюсь, що і в цей раз вдасться заспуфити з десяток шахедів назад до кацапів і на білорусію. Хоч би один впав на поближче до Мітьків чи Провтюків, щоб пюрера трусонуло.
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08.09.2024 23:51 Ответить
 
 