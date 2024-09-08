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Росіяни запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Росіяни запустили «шахеди» з північного напрямку, - Повітряні сили

Пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" на межі Харківської та Сумської областей! Курс на захід", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ о 22:52.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про рух "шахедів" із Сумщини на Полтавщину. 

Читайте також: Росіяни атакують "Шахедами" зі сходу, - Повітряні сили
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Ждемо, ми ж ждуни
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08.09.2024 23:15 Відповісти
До*бо*оби.
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08.09.2024 23:15 Відповісти
сподіваюсь, що і в цей раз вдасться заспуфити з десяток шахедів назад до кацапів і на білорусію. Хоч би один впав на поближче до Мітьків чи Провтюків, щоб пюрера трусонуло.
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08.09.2024 23:51 Відповісти
 
 