Росіяни запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)
Пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група "шахедів" на межі Харківської та Сумської областей! Курс на захід", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ о 22:52.
Згодом ПС ЗСУ повідомили про рух "шахедів" із Сумщини на Полтавщину.
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Оксана 2e09ec04
показати весь коментар08.09.2024 23:15 Відповісти Мені подобається 0
Hulio
показати весь коментар08.09.2024 23:15 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар08.09.2024 23:51 Відповісти Мені подобається 2
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