Росіяни запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Пізно ввечері неділі, 8 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" на межі Харківської та Сумської областей! Курс на захід", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ о 22:52.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про рух "шахедів" із Сумщини на Полтавщину.

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