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Росіяни атакують "Шахедами" зі сходу, - Повітряні сили

Шахеди

У суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ

О 23:41 Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.

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"Щодо руху ударних БпЛА: БпЛА на Харківщині курсом на Харків", - йдеться у повідомленні.

О 00:20 8 вересня Повітряні сили повідомили: "Оновлена інформація щодо руху БпЛА:
1. нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва".

Водночас у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог в Україні

Повітряні сили про атаку на Україну

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