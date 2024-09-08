Росіяни атакують "Шахедами" зі сходу, - Повітряні сили
У суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ
О 23:41 Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.
"Щодо руху ударних БпЛА: БпЛА на Харківщині курсом на Харків", - йдеться у повідомленні.
О 00:20 8 вересня Повітряні сили повідомили: "Оновлена інформація щодо руху БпЛА:
1. нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва".
Водночас у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
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