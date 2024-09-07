У Полтаві пролунав вибух. Росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру (оновлено)
Ввечері, 7 вересня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Новини" та Повітряні сили ЗСУ.
"Швидкісна ціль через Харківському область в напрямку Полтави", - попереджали у Повітряних силах о 22:22.
Вже о 22:27 кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті було чутно звук вибуху.
Офіційної інформації про збиття ворожої цілі або ж наслідки поки не було.
О 22:52 Повітряні сили попередили про загроза застосування авіаційних засобів ураження. За їх даними, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках.
Згодом інформацію про вибухи у Полтаві прокоментував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв", - розповів він.
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