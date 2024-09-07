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вибух (4366) Полтава (527)

У Полтаві пролунав вибух. Росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру (оновлено)

Вибух

Ввечері, 7 вересня, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Новини" та Повітряні сили ЗСУ.

"Швидкісна ціль через Харківському область в напрямку Полтави", - попереджали у Повітряних силах о 22:22.

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Вже о 22:27 кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті було чутно звук вибуху.

Офіційної інформації про збиття ворожої цілі або ж наслідки поки не було.

О 22:52 Повітряні сили попередили про загроза застосування авіаційних засобів ураження. За їх даними, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південному напрямках.

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Згодом інформацію про вибухи у Полтаві прокоментував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв", - розповів він.

Повітряні сили та ЗМі про атаку на Полтаву

Повітряні сили та ЗМі про атаку на Полтаву

Філіп Пронін про удар по Полтаві

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А шо там виригне безмозгла?
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08.09.2024 00:35 Відповісти
Без ЖДУНІВ, та їх роботи на рашистів, в Полтаві, як і Україні в цілому, не обходиться!!! Па приколу, ригоАНАЛЬНІ з АнтиМайдану, гадять там де і живуть!!
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08.09.2024 00:45 Відповісти
Вчора поцілили ще в совдепівський об'єкт. Які накер ждуни? Ще й москалі ним володіли, доки не прикрили.
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08.09.2024 07:17 Відповісти
А училище находится в прямой видимости беспилотников которые за аэродромом следят,там пару километров по прямой.
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08.09.2024 07:45 Відповісти
Та отож, аеродром в Миргороді і ждуни не ждуни його нікуди не перенесеш. І лупашать по ньому дай дорогу
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08.09.2024 13:59 Відповісти
Гляньте на спутниковую карту поймете о чем я.
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08.09.2024 14:34 Відповісти
Вони ще не всіх ідентифікували в інституті ...Було 700 , 350 поранено ,55 загинуло, де ще 300 ?
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08.09.2024 06:35 Відповісти
Звідки інформація про 700 ?
Назвіть її джерело .
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08.09.2024 06:55 Відповісти
Про 700 у цього дописувача найвірогідніше інформація із рашистських джерел. Одразу після влучання ракет на московії заявили про 600 загиблих та поранених, можливо зараз і про 700 ці потвори у себе пишуть.
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08.09.2024 12:54 Відповісти
 
 