У Полтаві попрощались із шістьма загиблими внаслідок ракетного удару РФ 3 вересня. ФОТОрепортаж

У Полтаві біля Свято-Успенського собору ПЦУ попрощалися з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Свято-Успенського кафедрального собору м. Полтава.

"Сьогодні полтавці прощались зі старшим викладачем циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Військового коледжу підполковником Назаренком Андрієм Олексійовичем, помічником начальника коледжу - начальником фінансової служби підполковником Дюдюком Сергієм Миколайовичем, старшим інженером технічної частини в\ч майором Андрущуком Сергієм Владиславовичем, інструктором навчального взводу зв'язку в\ч молодшим сержантом Кучеруком Віталієм Вікторовичем, водієм в\ч солдатом Ригачовим Дмитром Олександровичем та курсантом в\ч солдатом Куліковим Володимиром Михайловичем", - йдеться в повідомленні.

Усього внаслідок удару російських ракет по інституту зв'язку у Полтаві загинули 55 людей з різних міст України.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

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