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У Полтаві попрощались із шістьма загиблими внаслідок ракетного удару РФ 3 вересня. ФОТОрепортаж

У Полтаві біля Свято-Успенського собору ПЦУ попрощалися з шістьма загиблими внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Свято-Успенського кафедрального собору м. Полтава.

"Сьогодні полтавці прощались зі старшим викладачем циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Військового коледжу підполковником Назаренком Андрієм Олексійовичем, помічником начальника коледжу - начальником фінансової служби підполковником Дюдюком Сергієм Миколайовичем, старшим інженером технічної частини в\ч майором Андрущуком Сергієм Владиславовичем, інструктором навчального взводу зв'язку в\ч молодшим сержантом Кучеруком Віталієм Вікторовичем, водієм в\ч солдатом Ригачовим Дмитром Олександровичем та курсантом в\ч солдатом Куліковим Володимиром Михайловичем", - йдеться в повідомленні.

Усього внаслідок удару російських ракет по інституту зв'язку у Полтаві загинули 55 людей з різних міст України.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

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У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня

Автор: 

поховання (202) Полтава (560)


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Вічний спокій вашим душам. Смерть рашистським окупантам !
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07.09.2024 13:33 Відповісти
Раньше говорили - Полтавская битва
А сегодня - Полтавская трагедия
Когда уже народ Украины пнет ОТЦА ВСЕХ УКРАИНСКИХ ТРАГЕДИЙ ЗЕЛЕНСКОГО
Который ни дня не был настоящим ПРЕЗИДЕНТОМ
Быть президентом - это значит ЗАБЫТЬ СЕБЯ
И думать только про страну и народ
Вся жизнь Зеленского - до 2019 года - это только забота о себе любимом
Он никогда ничего не делал для других
Он -ИУДА
Так даже ИУДА повесился ,когда осознал - что сотворил
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07.09.2024 13:46 Відповісти
😢🇺🇦❤️!
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07.09.2024 13:56 Відповісти
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07.09.2024 16:09 Відповісти
а ще загинула землячка з бувшого Глобинського району, що була бібліотекаркою у Інституті зв'язку.
Я дивлюся на багаточисельий мітинг при похованні - ну а якби кацапня та жахнула по театруГоголя в цей час? там і військові були. нічому не учимось?
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07.09.2024 16:31 Відповісти
 
 