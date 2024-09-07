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В Полтаве попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара РФ 3 сентября. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Полтаве возле Свято-Успенского собора ПЦУ попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Свято-Успенского кафедрального собора г. Полтава.

"Сегодня полтавчане прощались со старшим преподавателем цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин Военного колледжа подполковником Назаренко Андреем Алексеевичем, помощником начальника колледжа - начальником финансовой службы подполковником Дюдюком Сергеем Николаевичем, старшим инженером технической части в\ч майором Андрущуком Сергеем Владиславовичем, инструктором учебного взвода связи в\ч младшим сержантом Кучеруком Виталием Викторовичем, водителем в\ч солдатом Рыгачевым Дмитрием Александровичем и курсантом в\ч солдатом Куликовым Владимиром Михайловичем", - говорится в сообщении.

Всего в результате удара российских ракет по институту связи в Полтаве погибли 55 человек из разных городов Украины.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня
У Полтаві 7 вересня прощаються з шістьма загиблими від ракетного обстрілу 3 вересня

Автор: 

захоронения (219) Тахтаулове (768)


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Вічний спокій вашим душам. Смерть рашистським окупантам !
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07.09.2024 13:33 Ответить
Раньше говорили - Полтавская битва
А сегодня - Полтавская трагедия
Когда уже народ Украины пнет ОТЦА ВСЕХ УКРАИНСКИХ ТРАГЕДИЙ ЗЕЛЕНСКОГО
Который ни дня не был настоящим ПРЕЗИДЕНТОМ
Быть президентом - это значит ЗАБЫТЬ СЕБЯ
И думать только про страну и народ
Вся жизнь Зеленского - до 2019 года - это только забота о себе любимом
Он никогда ничего не делал для других
Он -ИУДА
Так даже ИУДА повесился ,когда осознал - что сотворил
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07.09.2024 13:46 Ответить
😢🇺🇦❤️!
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07.09.2024 13:56 Ответить
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07.09.2024 16:09 Ответить
а ще загинула землячка з бувшого Глобинського району, що була бібліотекаркою у Інституті зв'язку.
Я дивлюся на багаточисельий мітинг при похованні - ну а якби кацапня та жахнула по театруГоголя в цей час? там і військові були. нічому не учимось?
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07.09.2024 16:31 Ответить
 
 