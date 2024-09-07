В Полтаве попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара РФ 3 сентября. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Полтаве возле Свято-Успенского собора ПЦУ попрощались с шестью погибшими в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Свято-Успенского кафедрального собора г. Полтава.

"Сегодня полтавчане прощались со старшим преподавателем цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин Военного колледжа подполковником Назаренко Андреем Алексеевичем, помощником начальника колледжа - начальником финансовой службы подполковником Дюдюком Сергеем Николаевичем, старшим инженером технической части в\ч майором Андрущуком Сергеем Владиславовичем, инструктором учебного взвода связи в\ч младшим сержантом Кучеруком Виталием Викторовичем, водителем в\ч солдатом Рыгачевым Дмитрием Александровичем и курсантом в\ч солдатом Куликовым Владимиром Михайловичем", - говорится в сообщении.

Всего в результате удара российских ракет по институту связи в Полтаве погибли 55 человек из разных городов Украины.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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