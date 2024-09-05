Удар РФ по Полтаве: Число жертв возросло до 55 человек
В Полтаве возросло до 55 количество жертв ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.
Сейчас на месте обстрела спасатели продолжают поисково-спасательные работы.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
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І саме цим марило *****, нападаючи на Україну.
Тож, ракетний удар рашистів по навчальному закладу в Полтаві означає одне з двох:
- або ***** зневірилось у перемозі над Україною;
- або того ***** вже немає.
Важко поранених, на жаль, дуже багато.