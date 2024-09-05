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Удар РФ по Полтаве: Число жертв возросло до 55 человек

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

В Полтаве возросло до 55 количество жертв ракетного удара РФ 3 сентября 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Сейчас на месте обстрела спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

Читайте: Зеленский об ударе РФ по Полтаве: Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище
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05.09.2024 15:05 Ответить
Від початку великої війни України з пітьмою і до трагічного дня 03.09.2024 рашистські ракети дивним чином оминали Полтаву. Дехто це пояснював окультним віруванням ***** у сакральність Полтави, як https://x.com/_thin_red_line_/status/1831058148544950555?t=dooqGII_pOfLPbmWvwtYJQ&s=19 символа "пабєди" у XVIII ст. війська тодішнього правителя пітьми Пєтра I над єврлпейською армією шведського короля. Саме відтоді і пішло поневолення українців московитами, що тривало аж до 1991 року.
І саме цим марило *****, нападаючи на Україну.
Тож, ракетний удар рашистів по навчальному закладу в Полтаві означає одне з двох:
- або ***** зневірилось у перемозі над Україною;
- або того ***** вже немає.
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05.09.2024 15:16 Ответить
Наверное вы правы только первый удар по соседней части был два месяца назад,но генералов ничему не научил.
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05.09.2024 16:14 Ответить
Співчуття рідним і близьким загиблих і померлих від поранень.
Важко поранених, на жаль, дуже багато.
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05.09.2024 15:16 Ответить
 
 