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Удар РФ по Полтаві: Кількість жертв зросла до 55 осіб

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 55 осіб

У Полтаві зросла до 55 кількість жертв ракетного удару РФ 3 вересня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Зараз на місці обстрілу рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.  

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Читайте: Зеленський про удар РФ по Полтаві: Ракета летіла біля 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище

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05.09.2024 15:05 Відповісти
Від початку великої війни України з пітьмою і до трагічного дня 03.09.2024 рашистські ракети дивним чином оминали Полтаву. Дехто це пояснював окультним віруванням ***** у сакральність Полтави, як https://x.com/_thin_red_line_/status/1831058148544950555?t=dooqGII_pOfLPbmWvwtYJQ&s=19 символа "пабєди" у XVIII ст. війська тодішнього правителя пітьми Пєтра I над єврлпейською армією шведського короля. Саме відтоді і пішло поневолення українців московитами, що тривало аж до 1991 року.
І саме цим марило *****, нападаючи на Україну.
Тож, ракетний удар рашистів по навчальному закладу в Полтаві означає одне з двох:
- або ***** зневірилось у перемозі над Україною;
- або того ***** вже немає.
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05.09.2024 15:16 Відповісти
Наверное вы правы только первый удар по соседней части был два месяца назад,но генералов ничему не научил.
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05.09.2024 16:14 Відповісти
Співчуття рідним і близьким загиблих і померлих від поранень.
Важко поранених, на жаль, дуже багато.
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05.09.2024 15:16 Відповісти
 
 