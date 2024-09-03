Внаслідок удару РФ по Полтаві загинула 51 людина, кількість поранених зросла до 271. ВIДЕО (оновлено)
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Полтаві.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким.
Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - зазначив президент.
Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.
Оновлення
Перша леді Олена Зеленська згодом повідомила, що вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених.
"Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. ... Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", - зазначила вона.
Згодом речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару по Полтаві 49 осіб загинули, а 219 зазнали травм.
"Станом на зараз внаслідок ракетного удару 49 осіб загинули, 219 травмовані, тривають пошуково-рятувальні роботи".
Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.
За даними слідчих, росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
На місці обстрілу працюють працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора.
Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України).
Тривають невідкладні слідчі дії.
Згодом пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері телемарафону повідомив, що кількість поранених зросла до 271. Рятувальники деблокували 11 людей з-під завалів, тривають пошуково-рятувальні роботи.
"Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність цих екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих, то це 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. В нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи", - розповів пресофіцер.
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Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
Найкраща відповідь з нашої сторони - удари по ВВНЗ в рф, 100% результативність.
https://t.me/slonfmua ✙SLON FM✙
🛑Нагадуємо - в російських курсантів немає тривог і в укриття вони не ходять.
➡️Можна бити по корпусах і насолоджуватися.
Всем глубокое соболезнование. ПОЛТАВЧАНЕ ЛУЧШИЕ!
Тут одновременно в институте связи высвечивается 1000 телефонов, примерно.
Кто их плять туда заставил прийти? Ведь каждый из них лучше нас всех понимал про эти угрозы. ТАМ УЧИЛИ ЛУЧШИХ! Многие потом работали в Киеве, в сверх секретных отделах.
Запомните, Что больше 50 человек нельзя собираться и то со всеми мерами предосторжностями. Ну думайте сами если умеров и зелёные нех не хотят и думать или говорить
диваний експерт.....
Хто понесе відповідальність за розповсюдження інформації про те,що в одному з Полтавських вищів іде набір на управління БПЛА?!Чому ви тепер дивуєтесь???Полтавська обладміністрація просто на Фейсбук вивалила кого,куди і для чого набирають на навчання!Да скільки ви всі будете своїми руками нищити людей?
🔴 ПОЛТАВА!
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
з такими талантами і не в ЗСУ
Національний перевізник планує придбання 940 штор на загальну сумму більше (!) 7 млн грн. У компанії зазначають, що для розрахунку очікуваної вартості визначили «мінімальну ціну».
В Україні кожен зайнятий своєю справою. Військові помирають, чиновники крадуть.
Мета України у цій війні ---- утилізувати всіх 100 млн. т.зв. руzкіх.
Всіх до єguного.