Внаслідок удару РФ по Полтаві загинула 51 людина, кількість поранених зросла до 271. ВIДЕО (оновлено)

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Полтаві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким.



Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - зазначив президент.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

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Перша леді Олена Зеленська згодом повідомила, що вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених.

"Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. ... Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", - зазначила вона.

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Згодом речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару по Полтаві 49 осіб загинули, а 219 зазнали травм.

"Станом на зараз внаслідок ракетного удару 49 осіб загинули, 219 травмовані, тривають пошуково-рятувальні роботи".

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

За даними слідчих, росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

На місці обстрілу працюють працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора.

Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України).

Тривають невідкладні слідчі дії.

Згодом пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері телемарафону повідомив, що кількість поранених зросла до 271. Рятувальники деблокували 11 людей з-під завалів, тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність цих екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих, то це 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. В нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи", - розповів пресофіцер.