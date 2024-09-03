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Внаслідок удару РФ по Полтаві загинула 51 людина, кількість поранених зросла до 271. ВIДЕО (оновлено)

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Полтаві.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", - зазначив президент.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

Читайте: У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

Оновлення

Перша леді Олена Зеленська згодом повідомила, що вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених.

"Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. ... Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", - зазначила вона.

Читайте: Відзавтра на Полтавщині триденна жалоба

Внаслідок удару РФ по Полтаві загинули 47 осіб, 20 осіб поранено

Згодом речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок ракетного удару по Полтаві 49 осіб загинули, а 219 зазнали травм.

"Станом на зараз внаслідок ракетного удару 49 осіб загинули, 219 травмовані, тривають пошуково-рятувальні роботи". 

Пізніше в Офісі Генерального прокурора повідомили, що станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

За даними слідчих, росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

На місці обстрілу працюють працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора.

Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України). 

Тривають невідкладні слідчі дії.

Згодом пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері телемарафону повідомив, що кількість поранених зросла до 271. Рятувальники деблокували 11 людей з-під завалів, тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Це попередні цифри, тому що вони постійно уточнюються. Працює штаб, який координує діяльність цих екстрених служб, які працюють на місці. Щодо врятованих, то це 25 осіб, 11 деблоковано з-під завалів. В нас частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального закладу. Зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи", - розповів пресофіцер.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Полтава (555)


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Топ коментарі
+54
ти так маніпулятивно ставиш питання, ніби цей дописувач/ка любить путєна. навіщо таке робити? бо ті, хто недолюблює чи ненавидить зелених, то по факту ще більше ненавидять ху йла. це як аксіома. бо за що недолюблюють зелених? за те, що всі роки не готувались до війни, заглядали у вічко ху йла у пошуках миру і розкрадали бюджет на великому крадівництві замість того, щоб посилювати оборону країни..
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03.09.2024 15:15
+46
Армія львів під керівництвом баранів! Україна тримається не завдяки, а всупереч...

Царство Небесне всім загиблим, пораненим - одужати. Всім кацапським кацапам - горіти у Вогні!
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03.09.2024 14:34
+45
І ніхто мене не переконає, шо не було зливу від аґента-навідника. Ніколи не повірю людям, які жвільнили Кудрицького, але залишили Галущенка, звільнили Залужного з командою, але залишили Сирського з Гладким, які не дали оцінки Содолю, двічі змінили Кабмін, але залишили диверсантів у ОПі. Чому не повірю? Бо їх дії не покращують ситуацію, а лише погіршують її.
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03.09.2024 14:35
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Їх або пускають в продажу або в оренду, реально купа державних ще приміщень на заході куди не дістає балістика і є час на евакуацію при крилатих ракетах але ні всіх саме треба в Полтаві було тримати
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03.09.2024 20:14 Відповісти
Скільки? Напиши цифру, скільки?
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03.09.2024 20:58 Відповісти
Догуяя і більше чи тобі ще локації вислати пиши скриньку ша тобі особисто закинуть.
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04.09.2024 02:28 Відповісти
Зе, как обычно, гундосит на камеру патриотические речи. Но вот понятие «победа» для Зе выглядит очень просто - ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ! Вот его цель и смысл жизни. Кстати, как и у Пыни на московии. И для достижения этой цели, то есть своей победы, Зе будет танками давить украинцев. И его рабы это поддержат и одобрят.

Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
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03.09.2024 20:12 Відповісти
Forwarded from https://t.me/stanislav_osman/6989 Говорять Снайпер ✙

Найкраща відповідь з нашої сторони - удари по ВВНЗ в рф, 100% результативність.

https://t.me/slonfmua ✙SLON FM✙

🛑Нагадуємо - в російських курсантів немає тривог і в укриття вони не ходять.

➡️Можна бити по корпусах і насолоджуватися.
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03.09.2024 20:24 Відповісти
Пишуть, шо якесь падло скерувало ракету.
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03.09.2024 20:27 Відповісти
Шо значить зібрав? Учбовий корпус, йшли заняття. Це інститут зв'язку. Рядом лікарня.
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03.09.2024 21:19 Відповісти
А де скільки викладачів та обладнання взяти? Ви ж розумієте, що це не простий інститут зв'язку?
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03.09.2024 21:29 Відповісти
Ти хочеш сказати, що зараз по всій Україні в школах, ВУЗах, ПТУ та інших учбових закладах заняття проводять у підземних сховищах та розбивають на групи та розосереджують по різних будівлях в різних місцях? Не мели дурниць.
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03.09.2024 21:57 Відповісти
Дрон скерував.
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03.09.2024 20:58 Відповісти
Геть ішака!
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03.09.2024 20:36 Відповісти
по нормальному партнерам пора висовувати ультиматум . вони предють реальну збою для пемоги , або Україн сдється та допомагає кацапам окупуати ЄС
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03.09.2024 20:45 Відповісти
На самолётах крупные компании вывозят коллектив частями. На один самолёт стараются не садить. Зачем спецов собирать в одном здании? Третий год войны и такой раслабон. Трехэтажки с хорошими подвалами. Это прифронтовая история до 100 км. У немцев, поверьте глубокие подвалы и глубокие стоянки.
Всем глубокое соболезнование. ПОЛТАВЧАНЕ ЛУЧШИЕ!
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03.09.2024 20:45 Відповісти
Ти вже взяв під особистий контроль цю трагедію?
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03.09.2024 20:48 Відповісти
Нда, треба пришвидшувати темпи мобілізації, а то Зеленський так людей береже, що їх вже не вистачає
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03.09.2024 20:59 Відповісти
Це звісно пздц, в чому проблема навчатися віддалено і розосереджено. Жопа якась
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03.09.2024 21:02 Відповісти
В Беларуси ещё 10 лет назад вычисляли демонстрантов по GPS. Кто был на площади в этот момент.
Тут одновременно в институте связи высвечивается 1000 телефонов, примерно.
Кто их плять туда заставил прийти? Ведь каждый из них лучше нас всех понимал про эти угрозы. ТАМ УЧИЛИ ЛУЧШИХ! Многие потом работали в Киеве, в сверх секретных отделах.
Запомните, Что больше 50 человек нельзя собираться и то со всеми мерами предосторжностями. Ну думайте сами если умеров и зелёные нех не хотят и думать или говорить
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03.09.2024 21:02 Відповісти
Ну , трагедія в Чернігові, нічому не навчила ідіотів, зруйнована школа в Житомирі, де проводилися подібні курси, невже було незрозуміло, що це ціль номер один для ворога.....хоча, про що я взагалі тут пишу,
диваний експерт.....
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04.09.2024 11:30 Відповісти
Скільки можна йому ****…ти одне й те саме кожний день. Підараси на 3 році війни більше 300 кращих синів України поранені та полеглі. Скільки вони могли викосити ту орду кончених виродків
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03.09.2024 21:04 Відповісти
Коменти у кулеби.
Хто понесе відповідальність за розповсюдження інформації про те,що в одному з Полтавських вищів іде набір на управління БПЛА?!Чому ви тепер дивуєтесь???Полтавська обладміністрація просто на Фейсбук вивалила кого,куди і для чого набирають на навчання!Да скільки ви всі будете своїми руками нищити людей?
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03.09.2024 21:18 Відповісти
Який триндець
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03.09.2024 21:24 Відповісти
История подобных трагедий учит, что она наших де-генералов ничему не учит.
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03.09.2024 21:36 Відповісти
То є нелюд,,, люцифер во плоті ,,, молюся щоби Господь забрав його до себе на розмову,,,
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03.09.2024 21:51 Відповісти
Прикол в том, что если разбомбить у рашиков пару заводов которые выпускают некоторые редкие электронные компонеты, рашка останеться без управляемых ракет.
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03.09.2024 22:03 Відповісти
И хочеться посадить руководителя этого училища напротив себя, и спросить у него, почему он думал, что орки не нанесут ракетный удар?
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03.09.2024 22:05 Відповісти
Юрій Бутусов:

🔴 ПОЛТАВА!

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
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03.09.2024 22:30 Відповісти
Захід поставив нам стільки снарядів і ракет, що ними можна було б перебити дві третини населення росії (за умови їх ефективного використання). Треба вибирати цілі так, щоб один ********* валив не менше півсотні чоловік, байдуже військових чи цивільних -- на терор треба відповідати більшим терором (тільки так його можна зупинити).
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03.09.2024 23:45 Відповісти
Треба вибирати цілі так, щоб один ********* валив не менше півсотні чоловік

з такими талантами і не в ЗСУ
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04.09.2024 00:43 Відповісти
що ти бидло прохрюкало, нічого не зрозуміло
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04.09.2024 07:14 Відповісти
Не розумію, ты гавкнуло чи хрюкнуло?
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04.09.2024 08:11 Відповісти
😳Штори по 7 тис грн за штуку закупить Укрзалізниця, - Prozorro. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-31-003910-a

Національний перевізник планує придбання 940 штор на загальну сумму більше (!) 7 млн грн. У компанії зазначають, що для розрахунку очікуваної вартості визначили «мінімальну ціну».

В Україні кожен зайнятий своєю справою. Військові помирають, чиновники крадуть.
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04.09.2024 01:28 Відповісти
Масові заходи пережитки совка з промовами спільним фотографуванням а для пі д рів кацапів гарна ціль їм всерівно кого і як вбивати то ми маємо моральне право їм відплатити їхніми монетами лікарні учбові заклади інфраструктура все повинно бути знищено чим менше залишиться кацапів по світу тим чистіше повітря буде
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04.09.2024 08:15 Відповісти
ХТО ПОНЕСЕ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Б ТЬ ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................?
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04.09.2024 09:22 Відповісти
Нагадую, кацапів треба вбивати, душити, давити, топити, вішати, різати, живцем закопувати в землю.

Мета України у цій війні ---- утилізувати всіх 100 млн. т.зв. руzкіх.

Всіх до єguного.
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04.09.2024 19:23 Відповісти
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