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Відзавтра на Полтавщині триденна жалоба

жалоба на Полтавщині

Сьогодні через російський удар - велика трагедія для Полтавщини та всієї країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область - у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими

Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Автор: 

обстріл (28378) Полтава (555) жалоба (163)


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Топ коментарі
+27
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін разом із керівництвом військового училища вже мали б давати покази-пояснення в ДБР за свою злочинну бездіяльність, а не щось об'являти.
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03.09.2024 15:21
+18
Хто за це ******** відповість?
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03.09.2024 15:17
+18
Трагедия - это то, что армия терпит власть тупорылого командования.
Скажите, кто-то из этих пидаров ответит за этот *****?
Суки. Зла не хватает.
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03.09.2024 15:23
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Це ще не спекуляція?

Треба послухати думку МО...
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03.09.2024 15:16 Відповісти
Військове училище попало під удар, чи військова частина?
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03.09.2024 15:20 Відповісти
А вам яка різниця?? Чи для доповіді?
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03.09.2024 15:31 Відповісти
120 км від кордону якоїсь сраки працює інститут воєнний.

Як взагалі там можна вчитись, коли балістичній ракеті долетіти по низькій настільній траекторії 1,5 хвилини, причому більшість часу непомітно для радарів. На евакуацію 20-30 секунд.

Як можна сотні людей евакуювати за такий короткий період. Скоріше навіть не встигли люди евакуюватись.

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03.09.2024 15:40 Відповісти
пропонуєш 30 мільйонів населення та ВСІ БУДІВЛІ евакуювати за Карпати?
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03.09.2024 16:33 Відповісти
Хто за це ******** відповість?
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03.09.2024 15:17 Відповісти
Як завжди, його прізвище Ніхто.
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03.09.2024 15:22 Відповісти
Хто,хто-Порошенко...
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03.09.2024 16:53 Відповісти
Подадуть в суд на дрон-шпигун.
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03.09.2024 15:26 Відповісти
Как всегда никто.
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03.09.2024 16:14 Відповісти
маньяк ліліпутін якого повинні заарештувати Інтерпол в Монголії
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03.09.2024 16:32 Відповісти
Тобто злочинна діяльність і бездіяльність наших ідіотів то все Хутіна козні? І взагалі не фантазуйте на тему Інтерполу.
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03.09.2024 16:37 Відповісти
Де рішення суду по "злочинна діяльність і бездіяльність наших ідіотів " - напиши сюди.
Чекаю.
На злочинця ліліпутіна виписано ордер в Гаазі суда - це я знаю.
Надай рішення судів по "нашим злочинцям" - звичайно якщо ліліпутін "наш" злочинець - то просто промовчи.
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03.09.2024 17:17 Відповісти
Ти суд представляєш, чи слідчи органи? Чи просто кізяків накурився?
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03.09.2024 19:13 Відповісти
Приклад кривавих наслідків, рішень керОвнікаф, введених мирними Статутами ще за часів совдепії!!
За 11 років московської війни, усі сидільці, на посадах в Міноборони та ГШ ЗСУ, ОПУ, РНБОУ, так і залишилися НЕЗЛАМНО безмозгими щодо вчасного внесення ЗМІН до законодавства в умовах СЬОГОДЕННЯ!!
Це ж не гроші, за нахарчування аутсорсинго…
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03.09.2024 15:20 Відповісти
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін разом із керівництвом військового училища вже мали б давати покази-пояснення в ДБР за свою злочинну бездіяльність, а не щось об'являти.
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03.09.2024 15:21 Відповісти
Я ОВА не захищаю, так як це пряма вертикаль від прИзидента, а вони там всі п...дари. Але ОВА точно тут нідочого. Пряме питання до керівництва закладу та МО.
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03.09.2024 15:25 Відповісти
Та прям ні до чого ...
Будь-якій притомній людині зрозуміло, що рашисті любителі влаштовувати криваві бойні на честь свят та знакових подій, якою є і початок навчального року.
І кожен філіп пронін мав напередодні наголосити, нагадати керівникам навчальних закладів про підвищену небезпеку. Тим більше, в областях, до яких рашистам дотягнутись ракетами це пару хвилин діло.
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03.09.2024 15:36 Відповісти
Та я погоджуюсь, що голови військових адміністрацій не мають прохолоджуватись. Але давайте чесно, вже третій рік повномаштабної війни, тут і не притомний розуміє що і як. Заклад військового спрямування, він не підпорядкований адміністрації. Керівник закладу мав би приймати ти чи інші рішення. МО до сьогоднішнього дня не прийняв рішення заборонити в подібних закладах масові скупчення у вигляді совкових "пастраєній та лєнєєк". І навіть цей факт не заважав керівнику закладу прийняти рішення не проводити подібний "празнік". Треба було просто видати наказ про проведення такого заходу там у кожній групі окремо. Але сталося те що сталося. Я не слідчий. Тепер нажаль цим буде займатися слідство. Маємо більше 40 жертв. Купу поранених. Просто маю надію, що будуть прийняті нарешті правильні рішення. Час покаже...
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03.09.2024 16:33 Відповісти
І голова ВЦА в такий день має сидіти не під кондиціонером в кабінеті, а моніторити ситуацію.
Дрон літав над містом, і нікому не було до нього діла ....
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03.09.2024 15:38 Відповісти
В СБУ та в військовій прокуратурі/контрозвідці
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03.09.2024 15:38 Відповісти
Трагедия - это то, что армия терпит власть тупорылого командования.
Скажите, кто-то из этих пидаров ответит за этот *****?
Суки. Зла не хватает.
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03.09.2024 15:23 Відповісти
А самый главный ****** - это то, что сначала людей силой трамбуют в бусинки, закрывают на несколько дней как скот в тцк. А мотивированных, пришедших по рекрутингу, направляют служить под командованием вот таких пидаров, с мотивацией "нужны на этом направлении".
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03.09.2024 15:31 Відповісти
Трагедія - це коли 73% насєлєнія під час війни призначають президентом країни "стендап-коміка". Який призначає на високі пости тих, хто гучніше аплодує та кричить "браво".
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03.09.2024 15:39 Відповісти
Причем тут фанаты Зели в данной проблеме виноваты офицеры совки,вы любого военного спросите про армейский дебилизм который у нас с 1991,2014 и 2022 года никуда не делся.
Комики не понимают армию а армия держится совковых традиций.
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03.09.2024 16:08 Відповісти
А замість жалоби закон про заборону будь-яких шинкувань під час воєнного стану вам зе!релігія забороняє???
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03.09.2024 15:23 Відповісти
Ви мали на увазі шикування, бо шинкування це спосіб нарізання сирих овочів і фруктів, зелені, коріння, грибів - тобто продуктів рослинного походження.
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03.09.2024 15:43 Відповісти
Так они и шинкуют. А мы трауры устраиваем.
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03.09.2024 16:15 Відповісти
Українська мова як би натякає, що під час війни будь-яке шикування може увійти в історію тільки з літерою "н".
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03.09.2024 17:07 Відповісти
Якщо дивитися під таким кутом, то дійсно виходить "шинкування". На жаль.
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03.09.2024 19:33 Відповісти
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03.09.2024 17:49 Відповісти
Тільки і вміють,що сумно гривами махати та жалоби об'являти після трагедій до яких самі ж і причетні.
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03.09.2024 15:24 Відповісти
Злили місцеві рашистам, План заходів та шикування!!!
РигоАНАЛІВ на Полтавщині, як у сучки бліх
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03.09.2024 15:25 Відповісти
Если бы сливали то еще в начале войны,над нами беспилотники постоянно здесь висят ищут F-16 на обеих аэродромах и и училище тоже сверху видно вместе с взлеткой..
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03.09.2024 16:01 Відповісти
Хай здохне зелена банда і ті, хто їх привів до влади
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03.09.2024 15:27 Відповісти
Амінь! Хай небо зробить так
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03.09.2024 15:35 Відповісти
9:03 ранкове шинкування ...Учебки в радіусі 600 км треба було перенести ще 2 роки тому ..І як іти під командування до таких довбьо...бів ?
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03.09.2024 15:29 Відповісти
Це ПІЗ д/ц 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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03.09.2024 15:34 Відповісти
В 23-м прилетело во львовскую сухопутную академию, бывшее политучилище, а это больше, чем 600.
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03.09.2024 16:17 Відповісти
Та не попала кацапня по Академії а дісталось гуртожиткам Львівської політехніки.Повезло що це було в період канікул.
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03.09.2024 17:37 Відповісти
Попало по стадиону политухи и по жилому дому, шо на углу Зеленой и Сахарова, возле станции детской ж\д.
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03.09.2024 21:51 Відповісти
Назначте еще массовые траурные мероприятия в Полтаве...
Пока зеленую шоблу не уберут от карыта,это хрень будет продолжатся.Зеленым ублюдкам нет дела до безопастности в стране,у них другие дела-распил бабла.
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03.09.2024 15:30 Відповісти
Не спрощуйте.
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03.09.2024 17:26 Відповісти
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03.09.2024 15:30 Відповісти
Ситуація з перших вуст ( колега по скайпу чи ватцапу дізнавався у тих хто там) - тривога була раніше (!) ніж в місті!!! Бо у них військова частина і своє оповіщення.
Незважаючи на (!) тривогу совєцьки дикуни вивели на "построєніє" .
Просто страшенне горе. Тіл масса! ( Сам не дивлюсь гуро-контент, але всі хто бачив відео матюкалися і вили) .
Це максімум-пісдець!!!! Маленька совєцька "армія" !.
Всратися їм всім і пекельну агонію! І зелені теж! 🙏
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03.09.2024 15:33 Відповісти
Я боюсь это увидеть. Клята совєтчина
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03.09.2024 15:39 Відповісти
Так, саме на "пастраєніє" 😡
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03.09.2024 15:45 Відповісти
Горе Державі, коли барани керують Левами!!
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03.09.2024 15:34 Відповісти
Скоріше гієни...
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03.09.2024 16:57 Відповісти
Якщо там дійсно було шикування, то пора ***** щоб летіли голови разом з високими пагонами. Страшна біда.
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03.09.2024 15:40 Відповісти
Кров'ю вмити підарів. Помста ворогам!
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03.09.2024 15:48 Відповісти
На концерти 95 кварталу нічого не прилітає..
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03.09.2024 15:49 Відповісти
Катастрофи - логічні наслідки безвідповідальності.
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03.09.2024 15:54 Відповісти
Коли вже на москальські доми, лікарні, виші буде прилітати? Нема слів, самі прокльони((
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03.09.2024 16:00 Відповісти
А я вам и причину могу подсказать: Начальник института, вместе со своими замами, паек курсантский делят, бабки рубят и секретарш за сиськи дергают, вместо того, чтобы заниматься боевой работой. Вот и результат. К стенке, таких командиров.
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03.09.2024 16:05 Відповісти
Чому жалоба тільки в Полтавській області?Там були діти,брати,чоловіки тільки полтавчан?В Полтаві жалоба,а Київ хай веселитьсяв нічних клубах?
І взагалі,може взагалі припинити веселощі на час війни?
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03.09.2024 16:16 Відповісти
Бег по граблям наш любимый вид спорта.
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03.09.2024 16:17 Відповісти
Це все почалось ще з генерала Назарова, який відправив транспортний літак з військовими у перекриту ППО зону. І додині армійське командування діє по принципу "вбили і вбили, це війна, ще мобілізують"
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03.09.2024 16:21 Відповісти
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03.09.2024 16:30 Відповісти
Может не надо в такое время на плацу производить построение?
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03.09.2024 16:31 Відповісти
Приліт був о 9.03 , а нам вирішили сказати о 14:00. ..Сказали 41 чоловік загинув ..Можете не вірити про 41 загиблого бо це сказала влада ..А цифра з загиблими дійсно жахлива
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03.09.2024 16:32 Відповісти
Перестаньте пропаганду, бо про приліт було уже зранку про результати написали,що пізніше. Відносно безуглої, а також інших авторів гарячих джерел. Якщо була зруйнована лікарня, інститут зв'язку, то про яке шикування іде розмова. Що хворі на ліжках вишикувалися. Це війна, інше,що СБУ не працює, а віщає,що пропустили гнид з інформацією.
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03.09.2024 16:40 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=417Je6d5sO8 Radio NV: Трагедия в Полтаве. Никакого построения военных не было - Николай Лисогор (12:40)
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03.09.2024 16:34 Відповісти
безстрокова жалоба має бути оголошена по всій країні до закінчення війни - кожного дня гинуть люди з ріхних міст та областей
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03.09.2024 17:40 Відповісти
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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03.09.2024 17:43 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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03.09.2024 17:45 Відповісти
 
 