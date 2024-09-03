Відзавтра на Полтавщині триденна жалоба

Сьогодні через російський удар - велика трагедія для Полтавщини та всієї країни.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область - у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.