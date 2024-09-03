С завтрашнего дня на Полтавщине – трехдневный траур.

Сегодня из-за российского удара - большая трагедия для Полтавщины и всей страны.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек.

"Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим", - говорится в сообщении.

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Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской общине раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.