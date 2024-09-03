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С завтрашнего дня на Полтавщине – трехдневный траур.

жалоба на Полтавщині

Сегодня из-за российского удара - большая трагедия для Полтавщины и всей страны.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек.

"Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минобороны об ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы

Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской общине раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

Автор: 

обстрел (27057) Тахтаулове (764) траур (227)


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Топ комментарии
+27
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін разом із керівництвом військового училища вже мали б давати покази-пояснення в ДБР за свою злочинну бездіяльність, а не щось об'являти.
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03.09.2024 15:21
+18
Хто за це ******** відповість?
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03.09.2024 15:17
+18
Трагедия - это то, что армия терпит власть тупорылого командования.
Скажите, кто-то из этих пидаров ответит за этот *****?
Суки. Зла не хватает.
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03.09.2024 15:23
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Це ще не спекуляція?

Треба послухати думку МО...
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03.09.2024 15:16 Ответить
Військове училище попало під удар, чи військова частина?
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03.09.2024 15:20 Ответить
А вам яка різниця?? Чи для доповіді?
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03.09.2024 15:31 Ответить
120 км від кордону якоїсь сраки працює інститут воєнний.

Як взагалі там можна вчитись, коли балістичній ракеті долетіти по низькій настільній траекторії 1,5 хвилини, причому більшість часу непомітно для радарів. На евакуацію 20-30 секунд.

Як можна сотні людей евакуювати за такий короткий період. Скоріше навіть не встигли люди евакуюватись.

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03.09.2024 15:40 Ответить
пропонуєш 30 мільйонів населення та ВСІ БУДІВЛІ евакуювати за Карпати?
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03.09.2024 16:33 Ответить
Хто за це ******** відповість?
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03.09.2024 15:17 Ответить
Як завжди, його прізвище Ніхто.
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03.09.2024 15:22 Ответить
Хто,хто-Порошенко...
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03.09.2024 16:53 Ответить
Подадуть в суд на дрон-шпигун.
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03.09.2024 15:26 Ответить
Как всегда никто.
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03.09.2024 16:14 Ответить
маньяк ліліпутін якого повинні заарештувати Інтерпол в Монголії
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03.09.2024 16:32 Ответить
Тобто злочинна діяльність і бездіяльність наших ідіотів то все Хутіна козні? І взагалі не фантазуйте на тему Інтерполу.
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03.09.2024 16:37 Ответить
Де рішення суду по "злочинна діяльність і бездіяльність наших ідіотів " - напиши сюди.
Чекаю.
На злочинця ліліпутіна виписано ордер в Гаазі суда - це я знаю.
Надай рішення судів по "нашим злочинцям" - звичайно якщо ліліпутін "наш" злочинець - то просто промовчи.
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03.09.2024 17:17 Ответить
Ти суд представляєш, чи слідчи органи? Чи просто кізяків накурився?
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03.09.2024 19:13 Ответить
Приклад кривавих наслідків, рішень керОвнікаф, введених мирними Статутами ще за часів совдепії!!
За 11 років московської війни, усі сидільці, на посадах в Міноборони та ГШ ЗСУ, ОПУ, РНБОУ, так і залишилися НЕЗЛАМНО безмозгими щодо вчасного внесення ЗМІН до законодавства в умовах СЬОГОДЕННЯ!!
Це ж не гроші, за нахарчування аутсорсинго…
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03.09.2024 15:20 Ответить
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін разом із керівництвом військового училища вже мали б давати покази-пояснення в ДБР за свою злочинну бездіяльність, а не щось об'являти.
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03.09.2024 15:21 Ответить
Я ОВА не захищаю, так як це пряма вертикаль від прИзидента, а вони там всі п...дари. Але ОВА точно тут нідочого. Пряме питання до керівництва закладу та МО.
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03.09.2024 15:25 Ответить
Та прям ні до чого ...
Будь-якій притомній людині зрозуміло, що рашисті любителі влаштовувати криваві бойні на честь свят та знакових подій, якою є і початок навчального року.
І кожен філіп пронін мав напередодні наголосити, нагадати керівникам навчальних закладів про підвищену небезпеку. Тим більше, в областях, до яких рашистам дотягнутись ракетами це пару хвилин діло.
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03.09.2024 15:36 Ответить
Та я погоджуюсь, що голови військових адміністрацій не мають прохолоджуватись. Але давайте чесно, вже третій рік повномаштабної війни, тут і не притомний розуміє що і як. Заклад військового спрямування, він не підпорядкований адміністрації. Керівник закладу мав би приймати ти чи інші рішення. МО до сьогоднішнього дня не прийняв рішення заборонити в подібних закладах масові скупчення у вигляді совкових "пастраєній та лєнєєк". І навіть цей факт не заважав керівнику закладу прийняти рішення не проводити подібний "празнік". Треба було просто видати наказ про проведення такого заходу там у кожній групі окремо. Але сталося те що сталося. Я не слідчий. Тепер нажаль цим буде займатися слідство. Маємо більше 40 жертв. Купу поранених. Просто маю надію, що будуть прийняті нарешті правильні рішення. Час покаже...
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03.09.2024 16:33 Ответить
І голова ВЦА в такий день має сидіти не під кондиціонером в кабінеті, а моніторити ситуацію.
Дрон літав над містом, і нікому не було до нього діла ....
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03.09.2024 15:38 Ответить
В СБУ та в військовій прокуратурі/контрозвідці
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03.09.2024 15:38 Ответить
Трагедия - это то, что армия терпит власть тупорылого командования.
Скажите, кто-то из этих пидаров ответит за этот *****?
Суки. Зла не хватает.
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03.09.2024 15:23 Ответить
А самый главный ****** - это то, что сначала людей силой трамбуют в бусинки, закрывают на несколько дней как скот в тцк. А мотивированных, пришедших по рекрутингу, направляют служить под командованием вот таких пидаров, с мотивацией "нужны на этом направлении".
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03.09.2024 15:31 Ответить
Трагедія - це коли 73% насєлєнія під час війни призначають президентом країни "стендап-коміка". Який призначає на високі пости тих, хто гучніше аплодує та кричить "браво".
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03.09.2024 15:39 Ответить
Причем тут фанаты Зели в данной проблеме виноваты офицеры совки,вы любого военного спросите про армейский дебилизм который у нас с 1991,2014 и 2022 года никуда не делся.
Комики не понимают армию а армия держится совковых традиций.
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03.09.2024 16:08 Ответить
А замість жалоби закон про заборону будь-яких шинкувань під час воєнного стану вам зе!релігія забороняє???
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03.09.2024 15:23 Ответить
Ви мали на увазі шикування, бо шинкування це спосіб нарізання сирих овочів і фруктів, зелені, коріння, грибів - тобто продуктів рослинного походження.
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03.09.2024 15:43 Ответить
Так они и шинкуют. А мы трауры устраиваем.
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03.09.2024 16:15 Ответить
Українська мова як би натякає, що під час війни будь-яке шикування може увійти в історію тільки з літерою "н".
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03.09.2024 17:07 Ответить
Якщо дивитися під таким кутом, то дійсно виходить "шинкування". На жаль.
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03.09.2024 19:33 Ответить
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03.09.2024 17:49 Ответить
Тільки і вміють,що сумно гривами махати та жалоби об'являти після трагедій до яких самі ж і причетні.
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03.09.2024 15:24 Ответить
Злили місцеві рашистам, План заходів та шикування!!!
РигоАНАЛІВ на Полтавщині, як у сучки бліх
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03.09.2024 15:25 Ответить
Если бы сливали то еще в начале войны,над нами беспилотники постоянно здесь висят ищут F-16 на обеих аэродромах и и училище тоже сверху видно вместе с взлеткой..
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03.09.2024 16:01 Ответить
Хай здохне зелена банда і ті, хто їх привів до влади
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03.09.2024 15:27 Ответить
Амінь! Хай небо зробить так
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03.09.2024 15:35 Ответить
9:03 ранкове шинкування ...Учебки в радіусі 600 км треба було перенести ще 2 роки тому ..І як іти під командування до таких довбьо...бів ?
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03.09.2024 15:29 Ответить
Це ПІЗ д/ц 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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03.09.2024 15:34 Ответить
В 23-м прилетело во львовскую сухопутную академию, бывшее политучилище, а это больше, чем 600.
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03.09.2024 16:17 Ответить
Та не попала кацапня по Академії а дісталось гуртожиткам Львівської політехніки.Повезло що це було в період канікул.
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03.09.2024 17:37 Ответить
Попало по стадиону политухи и по жилому дому, шо на углу Зеленой и Сахарова, возле станции детской ж\д.
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03.09.2024 21:51 Ответить
Назначте еще массовые траурные мероприятия в Полтаве...
Пока зеленую шоблу не уберут от карыта,это хрень будет продолжатся.Зеленым ублюдкам нет дела до безопастности в стране,у них другие дела-распил бабла.
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03.09.2024 15:30 Ответить
Не спрощуйте.
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03.09.2024 17:26 Ответить
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03.09.2024 15:30 Ответить
Ситуація з перших вуст ( колега по скайпу чи ватцапу дізнавався у тих хто там) - тривога була раніше (!) ніж в місті!!! Бо у них військова частина і своє оповіщення.
Незважаючи на (!) тривогу совєцьки дикуни вивели на "построєніє" .
Просто страшенне горе. Тіл масса! ( Сам не дивлюсь гуро-контент, але всі хто бачив відео матюкалися і вили) .
Це максімум-пісдець!!!! Маленька совєцька "армія" !.
Всратися їм всім і пекельну агонію! І зелені теж! 🙏
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03.09.2024 15:33 Ответить
Я боюсь это увидеть. Клята совєтчина
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03.09.2024 15:39 Ответить
Так, саме на "пастраєніє" 😡
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03.09.2024 15:45 Ответить
Горе Державі, коли барани керують Левами!!
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03.09.2024 15:34 Ответить
Скоріше гієни...
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03.09.2024 16:57 Ответить
Якщо там дійсно було шикування, то пора ***** щоб летіли голови разом з високими пагонами. Страшна біда.
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03.09.2024 15:40 Ответить
Кров'ю вмити підарів. Помста ворогам!
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03.09.2024 15:48 Ответить
На концерти 95 кварталу нічого не прилітає..
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03.09.2024 15:49 Ответить
Катастрофи - логічні наслідки безвідповідальності.
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03.09.2024 15:54 Ответить
Коли вже на москальські доми, лікарні, виші буде прилітати? Нема слів, самі прокльони((
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03.09.2024 16:00 Ответить
А я вам и причину могу подсказать: Начальник института, вместе со своими замами, паек курсантский делят, бабки рубят и секретарш за сиськи дергают, вместо того, чтобы заниматься боевой работой. Вот и результат. К стенке, таких командиров.
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03.09.2024 16:05 Ответить
Чому жалоба тільки в Полтавській області?Там були діти,брати,чоловіки тільки полтавчан?В Полтаві жалоба,а Київ хай веселитьсяв нічних клубах?
І взагалі,може взагалі припинити веселощі на час війни?
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03.09.2024 16:16 Ответить
Бег по граблям наш любимый вид спорта.
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03.09.2024 16:17 Ответить
Це все почалось ще з генерала Назарова, який відправив транспортний літак з військовими у перекриту ППО зону. І додині армійське командування діє по принципу "вбили і вбили, це війна, ще мобілізують"
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03.09.2024 16:21 Ответить
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03.09.2024 16:30 Ответить
Может не надо в такое время на плацу производить построение?
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03.09.2024 16:31 Ответить
Приліт був о 9.03 , а нам вирішили сказати о 14:00. ..Сказали 41 чоловік загинув ..Можете не вірити про 41 загиблого бо це сказала влада ..А цифра з загиблими дійсно жахлива
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03.09.2024 16:32 Ответить
Перестаньте пропаганду, бо про приліт було уже зранку про результати написали,що пізніше. Відносно безуглої, а також інших авторів гарячих джерел. Якщо була зруйнована лікарня, інститут зв'язку, то про яке шикування іде розмова. Що хворі на ліжках вишикувалися. Це війна, інше,що СБУ не працює, а віщає,що пропустили гнид з інформацією.
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03.09.2024 16:40 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=417Je6d5sO8 Radio NV: Трагедия в Полтаве. Никакого построения военных не было - Николай Лисогор (12:40)
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03.09.2024 16:34 Ответить
безстрокова жалоба має бути оголошена по всій країні до закінчення війни - кожного дня гинуть люди з ріхних міст та областей
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03.09.2024 17:40 Ответить
ублюдки кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в аду!!!!
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03.09.2024 17:43 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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03.09.2024 17:45 Ответить
 
 