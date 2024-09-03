С завтрашнего дня на Полтавщине – трехдневный траур.
Сегодня из-за российского удара - большая трагедия для Полтавщины и всей страны.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек.
"Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим", - говорится в сообщении.
Что известно на данный момент о трагедии в Полтаве
Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской общине раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве: 41 погибший, 180 раненых.
В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.
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Треба послухати думку МО...
Як взагалі там можна вчитись, коли балістичній ракеті долетіти по низькій настільній траекторії 1,5 хвилини, причому більшість часу непомітно для радарів. На евакуацію 20-30 секунд.
Як можна сотні людей евакуювати за такий короткий період. Скоріше навіть не встигли люди евакуюватись.
Чекаю.
На злочинця ліліпутіна виписано ордер в Гаазі суда - це я знаю.
Надай рішення судів по "нашим злочинцям" - звичайно якщо ліліпутін "наш" злочинець - то просто промовчи.
За 11 років московської війни, усі сидільці, на посадах в Міноборони та ГШ ЗСУ, ОПУ, РНБОУ, так і залишилися НЕЗЛАМНО безмозгими щодо вчасного внесення ЗМІН до законодавства в умовах СЬОГОДЕННЯ!!
Це ж не гроші, за нахарчування аутсорсинго…
Будь-якій притомній людині зрозуміло, що рашисті любителі влаштовувати криваві бойні на честь свят та знакових подій, якою є і початок навчального року.
І кожен філіп пронін мав напередодні наголосити, нагадати керівникам навчальних закладів про підвищену небезпеку. Тим більше, в областях, до яких рашистам дотягнутись ракетами це пару хвилин діло.
Дрон літав над містом, і нікому не було до нього діла ....
Скажите, кто-то из этих пидаров ответит за этот *****?
Суки. Зла не хватает.
Комики не понимают армию а армия держится совковых традиций.
РигоАНАЛІВ на Полтавщині, як у сучки бліх
Пока зеленую шоблу не уберут от карыта,это хрень будет продолжатся.Зеленым ублюдкам нет дела до безопастности в стране,у них другие дела-распил бабла.
Незважаючи на (!) тривогу совєцьки дикуни вивели на "построєніє" .
Просто страшенне горе. Тіл масса! ( Сам не дивлюсь гуро-контент, але всі хто бачив відео матюкалися і вили) .
Це максімум-пісдець!!!! Маленька совєцька "армія" !.
Всратися їм всім і пекельну агонію! І зелені теж! 🙏
І взагалі,може взагалі припинити веселощі на час війни?
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев