Полтава. Построение 128 бригады ничему не научило. Есть повторение трагедий, - "слуга народа" Безуглая

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.

Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?", - отметила она.

Также читайте: В Полтаве раздались взрывы: россияне нанесли удар

В свою очередь, бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тоже отметил, что враг ударил по Полтаве в то время, когда происходило построение.

"Когда я вижу объявления о концертах в различных заведениях, где одновременно собираются тысячи людей, у меня всегда возникает одна мысль: а, может, стоит запретить это на уровне Закона?.. Рано или поздно, это должно завершиться неприятностями. То же касается и построения военизированных подразделений", - написал он.

Официальной информации о последствиях удара РФ по Полтаве пока нет.