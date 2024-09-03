Полтава. Построение 128 бригады ничему не научило. Есть повторение трагедий, - "слуга народа" Безуглая
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.
Об этом она написала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "порешали". Имеем повторение и повторение трагедий. Где предел?", - отметила она.
В свою очередь, бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тоже отметил, что враг ударил по Полтаве в то время, когда происходило построение.
"Когда я вижу объявления о концертах в различных заведениях, где одновременно собираются тысячи людей, у меня всегда возникает одна мысль: а, может, стоит запретить это на уровне Закона?.. Рано или поздно, это должно завершиться неприятностями. То же касается и построения военизированных подразделений", - написал он.
Официальной информации о последствиях удара РФ по Полтаве пока нет.
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Ось про те як висловився Олешук, після чого його усунуто було з посади:
"Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук назвав народного депутата України Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться вибачитися перед армією, причому в суді.
"Війна в країні. Але це байдуже людям, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити всіх собак на військо не вийде", - https://t.me/ComAFUA/406 написав він у телеграм-каналі, коментуючи допис Безуглої у фейсбуці про відсутність його коментарів щодо інциденту з F-16.
"Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, у суді", - заявив він.
"Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї - основного союзника України - США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!", - завершив Олещук свій допис.
Раніше повідомлялося, що український льотчик https://interfax.com.ua/news/general/1010504.html Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилося 29 серпня."
Тобто, він вказав, на те, що постійно безугла займається дискредитацією ЗСУ, методом маніпуляцій інформаційних, використовуючи правду в різних пропорціях, разом з вигадками
(наприклад її версія причини катастрофи, до того як пройшло розслідування причини авіакатастрофи, тобто невідомо справжньої причини ще, а вона заявляє щось, в статусі ніби як не "п'яні підзаборної" якоїсь
(якій (п'яні підзаборній) все одно що говорити, як говорити, чи основному на чомусь те що говорить п'янь, чи не основному, може просто вигадати бездоказову ахінею, п'яні підзаборній все одно, бо вона п'янь підзаборна, може ляпати все що збреде в голову, відповідальності ніякої не аідчуає, бо в нерозумному стані з деградованим мозком.)
а члена серйозного Комітету.)
, неодноразово обливаючи брудом загалом ЗСУ, а іноді точково, по завданню того, хто до сих пір тримає її на посаді у відповідному комітеті (та і взагалі наприклад через її інформацію про 72 бригаду
, де вона видає те, що має виводитись 72, чому вона ще не на допиті в СБУ наприклад, ?)
?
От і в цьому випадку вона займається очернінням ЗСУ, а сама подія тільки привід. Хоча би от, здавалось би, яким чином відноситься до цієї події В. Залужний
(якого звільнено було через її в тому числі неперервні атаки
(ще як мінімум за рік до його звільнення)
. Причому приписуючи весь негатив В. Залужному, а не тому, хто насправді приймає політичні рішення, як діяти військовим, а потім після того як політичне рішення нарообить купу проблем, виходить безугла, і звинувачує у всьому ЗСУ)
?
("зе верхівка" якщо я правильно зрозумів "Flying Eagle" , то це єрмак з всім разом оп з "5-6 менеджерами".)
, з потрібним їм забарвленням через неї, вона тільки "інструмент".
На мій погляд, саме тому наприклад після того як Олешук вказав що вона постійно займається дискредитацією ЗСУ, то не її хоча би з дуже важливого для обороноздатності України Комітету вигнали, а Олещука "пішли".
Чому, після того як вона озвучила про 72 бригаду (
(де вона видає те, що має виводитись 72 бригада)
, вона хоча би в СБУ не дає покази ?
тим паче сирський (типовий представник цієї школи) зараз розставляє подібні кадри замість
бойових толкових офіцерів
ССирський, який патякав про пріоритетне збереження життів солдат і цілу програму щодо цього, не здатен пояснити командирам, яких вони із Зєлєю напризначали, що потрібно напружуватись і цікавитись що то літає над розташуванням їхніх підрозділів?
«Випадковість», це тільки чиста брехня… Невже це оті, з курсів адвокатів бананова…???
Убивці в Україні допомагають рашистам-убивцям!!
З Полтави, місцева влада ригоАНАЛІВ, вивозили бажаючих, ДЕСЯТКАМИ автобусів на АнтмМайдан!! А вони ж, нікуди не зникли… От і гадять Українцям! Це не випадковий ЗБІГ обставин!!
Але ж Безмозгла чомусь саме про шикування написала.
є однією з поширених форм концентрації особового складу ЗСУ. ʼ
За певних умов ця форма концентрації стає зручною ціллю для РУК ворога.
Втрати, які неодноразово несли ЗСУ через непідготовлене шикування доводять цю нескладну закономірність війни.
Руда Вона порядок наведе!
І тільки дебільне говнокомандування на третьому році війни тримає особоий склад в казармах там де може прилетіти за дві хвилинки.
Це вже верх дебілізма - не здатні вчитися не тільки на помилках ворога (Новий рік в Макіївці) але й на власних (учбовий центр Десна, Охтирка)
Колинавіть в Києві,Дніпрі балістика прилітє разом,а то і раніше,сигналу?!
Дві балістичні ракети вдарили по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку, повідомив Президент України.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/99595
За попередніми даними, дві балістичні ракети влучили в будівлю Інституту зв'язку та сусідню лікарню.
@berezoview
https://t.me/berezoview/30939
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
https://t.me/ButusovPlus/13303
Наприклад тіж журнали - їх треба передивитися,порівняти з елетроним вигладом. Подати доповідь.
І куда подіти мільйони " працівників" які нічого тяжче за філіжанку,стос паперу на праці не пііймали?!
Приліт стався, коли люди спускалися в укриття - на жаль, не встигли
А хто відповідає за рослідування подій і дотриманням законності в державі, при трагедії коли РФ ракета вбила і поранелела близько сотні військослужбовців під час шикуван особового складу 128 бригади за наказом командира бригади, до речі який сам не був на місті? Тому не дивно що трагедії повторюється. Мабуть це черговий збіг обставин, форс-мажор?, за який не хто не відповідає, нам кажуть що тільки Путін у всому винен,так він злочинець дії якого нормальний мозок відмовляється розуміти, але і дії влади обраної народом не відповідають законноісті у всіх сферах вкючно з військовою, що приводить до загибелі тисяч військових і цівільних.
- Грубо кажучи, взяти і підставили близько двохсот людей, на саме дороге що є у людини - це життя, з метою щоб іх вбили, які пішли захищати не тільки країну , а ціх кончених чиновників і начальників які їдять з державного корита.