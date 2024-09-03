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Новини Війна
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Полтава. Шикування 128 бригади нічому не навчило. Маємо повторення трагедій, - "слуга народу" Безугла

Балістична ракета

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтава. Шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк все тоді "порішали". Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

Безугла Полтава

Своєю чергою, колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука теж зазначив, що ворог ударив по Полтаві у той час, коли відбувалося шикування.

"Коли я бачу оголошення про концерти в різних закладах, де одночасно збираються тисячі людей, у мене завжди виникає одна думка: а, може, варто заборонити це на рівні Закону?..Рано чи пізно, це має завершитись неприємностями. Те саме стосується і шикування воєнізованих підрозділів", - написав він.

Тука Полтава

Офіційної інформації щодо наслідків удару РФ по Полтаві наразі немає. 

Автор: 

Полтава (555) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+37
Всій Полтаві вже все відомо , а значить і кацапам , бо колаборантів тут вистачає ..
Який сенс мовчати й далі - не розумію .
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03.09.2024 13:50
+26
Я х@єю з цих шикувальщиків. Совкова офіцерня угробить ЗСУ.
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03.09.2024 13:58
+24
Краще бути страусом і продовжувати робити такі помилки? Більшість наших проблем як раз і за замовчування помилок і за відсутності висновків і покарання винних
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03.09.2024 14:02
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Я х@єю з цих шикувальщиків. Совкова офіцерня угробить ЗСУ.
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03.09.2024 13:58 Відповісти
державу...
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03.09.2024 16:29 Відповісти
це все так. Але якого крена ця пародійна курка Беззуба завідує в країні інформаційними потоками?
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03.09.2024 14:00 Відповісти
А хіба краще, щоб народ не знав про халатність військового командування?
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03.09.2024 14:02 Відповісти
не викручуйтеся. ця зебілка тільки шкодить. з її пащі правда звучить викривлено і вона багато біди наробила
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03.09.2024 14:03 Відповісти
ну не знаю... Вона якраз таки часто озвучує інформацію, яку зе-верхівка дуже ретельно приховує.
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03.09.2024 14:20 Відповісти
воно озвучує єрмачілові темники
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03.09.2024 14:34 Відповісти
хм. якби дійсно було так, то її давно вже прибрали би із комітету із нацбезпеки. а то тільки для показухи вийшла вона із фракції слуг. а в комітеті оборони лишилась. не вистачило голосів прибрати її з комітету.
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03.09.2024 14:52 Відповісти
А замість неї, "пішли" Олещука, після того, як він зауважив що вона постійно дескридетує ЗСУ (всі Збройні Сили України), та ще і "зачепила" США, озвучивши до завершення розслідування авіакатастрофи з F-16, свої фантазії стосовно даної авіакатастрофи.
Ось про те як висловився Олешук, після чого його усунуто було з посади:

"Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук назвав народного депутата України Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться вибачитися перед армією, причому в суді.

"Війна в країні. Але це байдуже людям, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити всіх собак на військо не вийде", - https://t.me/ComAFUA/406 написав він у телеграм-каналі, коментуючи допис Безуглої у фейсбуці про відсутність його коментарів щодо інциденту з F-16.

"Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь, у суді", - заявив він.

"Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї - основного союзника України - США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!", - завершив Олещук свій допис.

Раніше повідомлялося, що український льотчик https://interfax.com.ua/news/general/1010504.html Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув 26 серпня під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилося 29 серпня."

Тобто, він вказав, на те, що постійно безугла займається дискредитацією ЗСУ, методом маніпуляцій інформаційних, використовуючи правду в різних пропорціях, разом з вигадками

(наприклад її версія причини катастрофи, до того як пройшло розслідування причини авіакатастрофи, тобто невідомо справжньої причини ще, а вона заявляє щось, в статусі ніби як не "п'яні підзаборної" якоїсь
(якій (п'яні підзаборній) все одно що говорити, як говорити, чи основному на чомусь те що говорить п'янь, чи не основному, може просто вигадати бездоказову ахінею, п'яні підзаборній все одно, бо вона п'янь підзаборна, може ляпати все що збреде в голову, відповідальності ніякої не аідчуає, бо в нерозумному стані з деградованим мозком.)
а члена серйозного Комітету.)

, неодноразово обливаючи брудом загалом ЗСУ, а іноді точково, по завданню того, хто до сих пір тримає її на посаді у відповідному комітеті (та і взагалі наприклад через її інформацію про 72 бригаду
, де вона видає те, що має виводитись 72, чому вона ще не на допиті в СБУ наприклад, ?)
?

От і в цьому випадку вона займається очернінням ЗСУ, а сама подія тільки привід. Хоча би от, здавалось би, яким чином відноситься до цієї події В. Залужний

(якого звільнено було через її в тому числі неперервні атаки
(ще як мінімум за рік до його звільнення)
. Причому приписуючи весь негатив В. Залужному, а не тому, хто насправді приймає політичні рішення, як діяти військовим, а потім після того як політичне рішення нарообить купу проблем, виходить безугла, і звинувачує у всьому ЗСУ)

?
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03.09.2024 15:37 Відповісти
Озвучують вони
("зе верхівка" якщо я правильно зрозумів "Flying Eagle" , то це єрмак з всім разом оп з "5-6 менеджерами".)

, з потрібним їм забарвленням через неї, вона тільки "інструмент".
На мій погляд, саме тому наприклад після того як Олешук вказав що вона постійно займається дискредитацією ЗСУ, то не її хоча би з дуже важливого для обороноздатності України Комітету вигнали, а Олещука "пішли".

Чому, після того як вона озвучила про 72 бригаду (
(де вона видає те, що має виводитись 72 бригада)
, вона хоча би в СБУ не дає покази ?
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03.09.2024 16:05 Відповісти
Це не військове,а учбове! Підпорядковується міністерству освіти.
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03.09.2024 15:54 Відповісти
А ото вже не Ваша справа, не треба з Вами узгоджувати. Чи може маєте якісь особливі повноваження? То покажить посвідчення, відрекомендуйтеся згідно Статуту.
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03.09.2024 14:54 Відповісти
слукхаю уважно ваші пропозиції. Представтеся по формі. Вишикуйтеся. Усна доповідь по статуту
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03.09.2024 14:56 Відповісти
До 600 км це шикування , пробуйте від 600 км
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03.09.2024 14:01 Відповісти
Кинжал
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03.09.2024 14:41 Відповісти
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03.09.2024 14:06 Відповісти
Поки зелена плиснява знищує Украiну...
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03.09.2024 16:43 Відповісти
Командирів-м'ясників совітської школи у нас ще хватає,
тим паче сирський (типовий представник цієї школи) зараз розставляє подібні кадри замість
бойових толкових офіцерів
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03.09.2024 14:09 Відповісти
Подивіться на ТЦК - то такі командири і в військах. Чи вони з Марсу прилетіли?
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03.09.2024 14:13 Відповісти
І пишуть, що знову вільно літав безпілотник.
ССирський, який патякав про пріоритетне збереження життів солдат і цілу програму щодо цього, не здатен пояснити командирам, яких вони із Зєлєю напризначали, що потрібно напружуватись і цікавитись що то літає над розташуванням їхніх підрозділів?

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03.09.2024 14:14 Відповісти
Маємо конкретний приклад, взаємодії убивць-ЖДУНІВ місцевих з рашистами!!
«Випадковість», це тільки чиста брехня… Невже це оті, з курсів адвокатів бананова…???
Убивці в Україні допомагають рашистам-убивцям!!
З Полтави, місцева влада ригоАНАЛІВ, вивозили бажаючих, ДЕСЯТКАМИ автобусів на АнтмМайдан!! А вони ж, нікуди не зникли… От і гадять Українцям! Це не випадковий ЗБІГ обставин!!
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03.09.2024 14:18 Відповісти
це святі совкові традиції - "построєнія", шикування оці..., ну кому вони потрібні, особливо зараз під час війни..., дуже хочеться вишикуватись для цього є укриття.... до речі, там були укриття..., для таких училищ це просто дуже необхідно...
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03.09.2024 14:18 Відповісти
Яка б вона не була, але в даному випадку вона говорить правду. Хто відповість за те ********?
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03.09.2024 14:19 Відповісти
Хто...хто... Порошенко. 😏
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03.09.2024 14:26 Відповісти
Однозначно, він падлюка і Zєльонському в штани насрав.
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03.09.2024 16:46 Відповісти
А є підтвердження того, що вона говорить правду? Бо в мене там товариша поранило - так ось він чомусь стверджує, що ніяких шикувань не було, а прилетіло по будівлі коли вони ще в укриття спускалися.
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03.09.2024 16:41 Відповісти
До чого тут шикування? Така концентрація особового складу в одному місці це вже злочин. Памм'ятаєте Охтрку, Десну, там теж все було без шикувань, а загиблих навіть більше.
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03.09.2024 16:45 Відповісти
Ну ось з таким формулюванням повністю згоден.
Але ж Безмозгла чомусь саме про шикування написала.
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03.09.2024 16:57 Відповісти
За допомогою цієї "дури" влада і військове керівництво відволікає суспільство від своїх злочинів. Все набагато бгірше ніж шикування. Це не перший випадок але хтось за те був покараний?
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Мабуть тому, що з точки зору агентури та РУК ворога шикування о/с
є однією з поширених форм концентрації особового складу ЗСУ. ʼ
За певних умов ця форма концентрації стає зручною ціллю для РУК ворога.
Втрати, які неодноразово несли ЗСУ через непідготовлене шикування доводять цю нескладну закономірність війни.
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04.09.2024 01:07 Відповісти
На зараз 41 загиблий, більше 180 поранених. Страшна трагедія, і хтось повинен за це відповісти.
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03.09.2024 14:23 Відповісти
Та ніхто не відповість. Знову напи₴дять що у когось із загиблих було ввімкнемо месенджер.
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03.09.2024 14:28 Відповісти
Ракета Корал, українське КБ представило чі 19 чі 20 році, скільки їх виробили ноль, так хто тоді в цьому, винен, а якщо оповіщення не було, то проблема!!
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03.09.2024 15:07 Відповісти
Подсказка нашим законодателям: берем листик бумажки, пишем: "1.Запретить построения от (...) человек в (...) км от ЛБС. Ограничить время построения ... минутами. 2. Запретить любые построения во время тревоги на любом расстоянии от ЛБС. Дата, подпись. "
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03.09.2024 14:24 Відповісти
Достаточно приказа МО.
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03.09.2024 14:34 Відповісти
Там не було шикування як патякає безмозгла,люди бігли в укриття і нажаль не встигли через брак часу(((Ну так місцеві з полтави пишуть.
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03.09.2024 14:26 Відповісти
В бан кидають за критику конкретно пана Бутусіва, який в своїх доповідях плутає південь та північ, тощо. Спроба вказати на це в коментарях - стовідсотковий бан.
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03.09.2024 14:58 Відповісти
Ну то може робити фейкових "шикувань" багато та постійно, десь у полі, або скасовувати у останню хвилину, щоб ворог не знав куди бити, і витрачав ракети "у молоко"?
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03.09.2024 14:30 Відповісти
А також здійснівати фейкові ротації, насправді влаштовуючи засідки. Але ніт, в них все по-чесному.
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03.09.2024 14:59 Відповісти
Безумна розгоняє зраду.
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03.09.2024 14:32 Відповісти
Забули вже 22рік як сученна тварь подоляк,разом з абхазкою мавпой піарились на Яворівському полігоні,після чого накрило ракетним ударом.Чім ця б...дь відрізняєтся ввід них?
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03.09.2024 14:44 Відповісти
Таки забули. Досі перед очима стоїть селфі цих уйобків. Ціна фоточки - 35 загиблих та 134 поранених. От цікаво, як їм після того живеться? Хоча про що це я?
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03.09.2024 15:49 Відповісти
Мар'яну у головнокомандуючі!

Руда Вона порядок наведе!
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03.09.2024 14:47 Відповісти
навішо брехати про шикування паред обстрілом, якщо повідомляють про те. що загиблі та пораненні під завалами. та й у лікарні також ніхто нікого не шикував. Коли вже в тої безуглої вкоротять її брехливий язик?
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03.09.2024 14:51 Відповісти
То МО вже намагається відмазатися. Шикування там було і дрон літав, який скоригував
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03.09.2024 15:50 Відповісти
Так про відсутність шикування не МО повідомляє, а люди, які там були.
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03.09.2024 16:35 Відповісти
Совка вже немає 33 роки, вже тих і віськових майже немає на службі, що були при срср. Час на себе брати відповідальність за косяки, з тим, щоб трагедії не повторювались.
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03.09.2024 14:52 Відповісти
Вони хочуть сплавити Сирського за Донецькі провтики, щоб ще більший бардак наробити.
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03.09.2024 15:01 Відповісти
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03.09.2024 15:36 Відповісти
Яке шикування, 2 день навчання, всі на парах сиділи, розвалені корпуси, що свідчить два враження ракет, для чого таке казати. Можу треба люструвати Офіс президента та МОУ, в кого родичі є в РФ, раніше не допускали до державної таємниці у кого родичі за кордоном, а зараз війна і допускають. Жуть.
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03.09.2024 14:59 Відповісти
Саме так і було - просто не встигли дійти до укриття
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03.09.2024 16:36 Відповісти
Той навчальний заклад вже давно повинен був бути перебазований десь на Західну Україну і всі війська повинні бути розміщені на полігонах з маскуванням і караульеою службою.!
І тільки дебільне говнокомандування на третьому році війни тримає особоий склад в казармах там де може прилетіти за дві хвилинки.
Це вже верх дебілізма - не здатні вчитися не тільки на помилках ворога (Новий рік в Макіївці) але й на власних (учбовий центр Десна, Охтирка)
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03.09.2024 15:02 Відповісти
Повністю згоден! Як встигнути студентам,не говорячи за преподів!!! ,за хвилини встигнути в укритя?!!
Колинавіть в Києві,Дніпрі балістика прилітє разом,а то і раніше,сигналу?!
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03.09.2024 16:02 Відповісти
Ніяк, звісно. От вони й не встигли
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03.09.2024 16:58 Відповісти
😡 41 людина загинула, понад 180 поранено внаслідок удару по Полтаві - Зеленський

Дві балістичні ракети вдарили по території навчального закладу та сусідньої лікарні. Було частково зруйновано одну із будівель Інституту зв'язку, повідомив Президент України.
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/99595
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03.09.2024 15:04 Відповісти
📍Російська армія завдала ракетного удару по Полтаві, загинула щонайменше 41 людина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, дві балістичні ракети влучили в будівлю Інституту зв'язку та сусідню лікарню.

@berezoview
https://t.me/berezoview/30939
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03.09.2024 15:06 Відповісти
🔴 ПОЛТАВА!

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
https://t.me/ButusovPlus/13303
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03.09.2024 15:08 Відповісти
Вечная память погибшим и сочувствие родственникам. Сейчас немного не по теме. Совкодрочерство просто достало. Пример. Вводится какая-то электронная система учета, якобы с целью упрощения этого самого учета, но количество бумажных журналов не только не уменьшается, а еще и увеличивается, так как вводится еще минимум один журнал учета этой самой электронной системы.
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03.09.2024 15:22 Відповісти
Жоден президент не смів знищіти цю "соціальну годівницю"! Бо в ній зайняті до 90%+ апарату!
Наприклад тіж журнали - їх треба передивитися,порівняти з елетроним вигладом. Подати доповідь.
І куда подіти мільйони " працівників" які нічого тяжче за філіжанку,стос паперу на праці не пііймали?!
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03.09.2024 16:09 Відповісти
💯
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04.09.2024 00:47 Відповісти
Знайомі звідти кажуть, що про шикування - брехня.
Приліт стався, коли люди спускалися в укриття - на жаль, не встигли
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03.09.2024 15:28 Відповісти
Безеуглая!ты ,сволочь, ответсвенная за эту трагедию вместе со своей @бнутой зелоной кодлой!
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03.09.2024 15:32 Відповісти
А чи правду каже Безугла? Говорять, що насправді ніякого шикування не було. Мені взагалі цікаво на кого працює ця мадам. Одна заява ліпше другої...
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03.09.2024 15:58 Відповісти
Судя с её спитча виноваты все, кроме русни
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03.09.2024 16:04 Відповісти
Полтава. Шикування 128 бригади нічому не навчило. Маємо повторення трагедій, - "слуга народу" Безугла Джерело:
А хто відповідає за рослідування подій і дотриманням законності в державі, при трагедії коли РФ ракета вбила і поранелела близько сотні військослужбовців під час шикуван особового складу 128 бригади за наказом командира бригади, до речі який сам не був на місті? Тому не дивно що трагедії повторюється. Мабуть це черговий збіг обставин, форс-мажор?, за який не хто не відповідає, нам кажуть що тільки Путін у всому винен,так він злочинець дії якого нормальний мозок відмовляється розуміти, але і дії влади обраної народом не відповідають законноісті у всіх сферах вкючно з військовою, що приводить до загибелі тисяч військових і цівільних.
- Грубо кажучи, взяти і підставили близько двохсот людей, на саме дороге що є у людини - це життя, з метою щоб іх вбили, які пішли захищати не тільки країну , а ціх кончених чиновників і начальників які їдять з державного корита.
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03.09.2024 16:18 Відповісти
Шикування могло і не бути ..За 1хв після оголошення Тривоги стався приліт ...Загиблих кажуть більше 41
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03.09.2024 16:19 Відповісти
Ясно что мордоровские свиньи постарались,агентурой кишит.
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03.09.2024 16:34 Відповісти
Безмозгла про фейкове шикування дізналася з рашистких пабліків.
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03.09.2024 16:59 Відповісти
Війна - тому, що мешканці мерзлих болот хочуть забрати в нас родючі чорноземи на березі теплого моря, як вони вже робили неодноразово протягом останньої тисячі років. Все інше (в тому числі "захист узкоязичних") - не більше ніж військова пропаганда, бє-бє-бє-бє-бє з метою хоч якось виправдати ганебну поведінку, неприпустиму в ******** системі міжнародного права. Зважати на оце їхне бількотіння - не варто. Лише знищувати їх, і всьо.
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04.09.2024 03:25 Відповісти
ще фотку гастроному де він лежить
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04.09.2024 08:06 Відповісти
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