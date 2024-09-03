Полтава. Шикування 128 бригади нічому не навчило. Маємо повторення трагедій, - "слуга народу" Безугла

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Полтава. Шикування в 128 бригаді нічому не навчило, ніхто не покараний, Залужний, Сирський, Павлюк все тоді "порішали". Маємо повторення і повторення трагедій. Де межа?", - зазначила вона.

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Своєю чергою, колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука теж зазначив, що ворог ударив по Полтаві у той час, коли відбувалося шикування.

"Коли я бачу оголошення про концерти в різних закладах, де одночасно збираються тисячі людей, у мене завжди виникає одна думка: а, може, варто заборонити це на рівні Закону?..Рано чи пізно, це має завершитись неприємностями. Те саме стосується і шикування воєнізованих підрозділів", - написав він.

Офіційної інформації щодо наслідків удару РФ по Полтаві наразі немає.