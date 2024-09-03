У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару
Вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Полтава.
"У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів", - йдеться в повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку обласного центру.
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фывафы фываф
показати весь коментар03.09.2024 12:21 Відповісти Мені подобається 0
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