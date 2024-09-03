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У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

вибух

Вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Полтава.

"У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів", - йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку обласного центру.

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Автор: 

вибух (4445) Полтава (555)


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А вам звідкіля то відомо? Якщо вірити моїй сусідці (в неї там раніше дочка працювала), то об'єкту цьому вже дуже багато років і він був збудований ще при совку, тому рашисти прекрасно знають, куди треба бити. Я живу в іншому районі Полтави, але вибухи були гучні, зразу після оголошення тривоги.
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03.09.2024 12:21 Відповісти
 
 