У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

Вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Полтава.

"У Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів", - йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку обласного центру.

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