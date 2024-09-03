Ворог запустив ракету курсом на Полтаву, - Повітряні сили
Зранку 3 вересня 2024 року війська РФ запустили ракету на Полтаву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета курсом на Полтаву!" ,- йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі є ракетна небезпека для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
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https://nv.ua/ukr/opinion/na-pokrovskomu-napryamku-naygirshiy-scenariy-amerikanskiy-viyskoviy-daye-prognoz-shchodo-viyni-v-ukrajini-50447760.html
Виберіть міжнародну проблему, і якщо світова спільнота не може виступити з жорсткою позицією щодо територіальної цілісності України, значить, цієї ймовірної спільноти не існує. У такому разі найрозумніше для будь-якої людини - виїхати в ту частину планети, яка залишиться притулком, відносно кажучи, у прийдешні важкі роки.
Різні місця на планеті ніколи не страждають однаково під час кризи. У путінському вторгненні в Україну є своя іронія (і не одна), яка полягає в тому, що українці, швидше за все, виживуть і процвітатимуть у майбутньому, коли все це нарешті закінчиться. Вони вже пережили найгірше - і, незважаючи на неминучі невдачі, вони все одно виграють війну.
Це буде справедливо навіть у разі падіння Покровська - якщо нульова гіпотеза підтвердиться, це означатиме лише те, що орки зможуть безпосередньо штурмувати місто і, можливо, захоплять його цього року. Але це остаточно вичерпає можливості Путіна з підтримання великого наступу, якщо не буде доступу до нового джерела військової допомоги - наприклад, до Китаю.
Москва бере участь у перегонах із часом, які вона поступово програє - незалежно від того, зупиниться приплив перед Покровськом чи вже всередині нього, він уже закінчується. Україна готується завдати удару у відповідь, і Курськ був тільки початком.