Ворог запустив ракету курсом на Полтаву, - Повітряні сили

Зранку 3 вересня 2024 року війська РФ запустили ракету на Полтаву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета курсом на Полтаву!" ,- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі є ракетна небезпека для Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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