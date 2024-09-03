РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11689 посетителей онлайн
Новости
2 524 6

Враг запустил ракету курсом на Полтаву, - Воздушные силы

Ракета на Полтаву

Утром 3 сентября 2024 года войска РФ запустили ракету на Полтаву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета курсом на Полтаву!" ,- говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас есть ракетная опасность для Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также читайте: Уничтожены 27 из 35 "Шахедов". 6 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Тахтаулове (764) ракеты (3567) Воздушные силы (2283)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому я не приховую, що повністю підтримую Україну - її перемога в цій війні необхідна, щоб запобігти глобальній катастрофі в найближче десятиліття.
https://nv.ua/ukr/opinion/na-pokrovskomu-napryamku-naygirshiy-scenariy-amerikanskiy-viyskoviy-daye-prognoz-shchodo-viyni-v-ukrajini-50447760.html

Виберіть міжнародну проблему, і якщо світова спільнота не може виступити з жорсткою позицією щодо територіальної цілісності України, значить, цієї ймовірної спільноти не існує. У такому разі найрозумніше для будь-якої людини - виїхати в ту частину планети, яка залишиться притулком, відносно кажучи, у прийдешні важкі роки.

Різні місця на планеті ніколи не страждають однаково під час кризи. У путінському вторгненні в Україну є своя іронія (і не одна), яка полягає в тому, що українці, швидше за все, виживуть і процвітатимуть у майбутньому, коли все це нарешті закінчиться. Вони вже пережили найгірше - і, незважаючи на неминучі невдачі, вони все одно виграють війну.

Це буде справедливо навіть у разі падіння Покровська - якщо нульова гіпотеза підтвердиться, це означатиме лише те, що орки зможуть безпосередньо штурмувати місто і, можливо, захоплять його цього року. Але це остаточно вичерпає можливості Путіна з підтримання великого наступу, якщо не буде доступу до нового джерела військової допомоги - наприклад, до Китаю.

Москва бере участь у перегонах із часом, які вона поступово програє - незалежно від того, зупиниться приплив перед Покровськом чи вже всередині нього, він уже закінчується. Україна готується завдати удару у відповідь, і Курськ був тільки початком.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:18 Ответить
нажаль, ми живемо, сьогодні, зараз. не можемо, як мухи, перечекати в морозильнику.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:31 Ответить
Це не залежить від нашого бажання, бо є річчю об'єктивною.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:39 Ответить
Ого, невістка тільки сьогодні збиралася з Харкова до Полтави через обстріли,а вірніше хлоп'я,якому ще тільки місяці. Горіть в пеклі москалі і ті хто привів до війни.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:23 Ответить
Там досить безпечно, за 2 роки коли ми там жили не чув жодного вибухуа
показать весь комментарий
03.09.2024 10:15 Ответить
Ворог запустив, а ми її пропустили...
показать весь комментарий
03.09.2024 09:58 Ответить
 
 