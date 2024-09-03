Уничтожены 27 из 35 "Шахедов". 6 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 3 сентября 2024 года войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской обл. - РФ, и 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, в результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть - локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донетчины.

Где работали Силы ПВО?

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Как сообщал Цензор.НЕТ, поздно вечером понедельника, 2 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с северного направления.