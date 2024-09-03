Знищено 27 із 35 "Шахедів". 6 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч проти 3 вересня 2024 року війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. - РФ, та 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків - Курська обл. - РФ, мис Чауда - Крим).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, у результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини.

Де працювали Сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з північного напрямку.