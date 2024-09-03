Ворог атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Пізно ввечері понеділка, 2 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у західному напрямку", - проінформували у ПС о 22:38.

Згодом у ПС повідомили про групи ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини.

"Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини", - повідомили у ПС о 23:01.

"Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у Повітряних силах о 23:34.

"Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА", - повідомили у Повітряних силах о 00:17.

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