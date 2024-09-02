Враг атакует "Шахедами" с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)
В понедельник поздно вечером, 2 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении", - проинформировали в ВС в 22:38.
Впоследствии в ВС сообщили о группе ударных БпЛА из Сумщины в направлении Черниговщины.
"Очередная группа вражеских БпЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины", - сообщили в ВС в 23:01.
"Харьковская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщили в воздушных силах в 23:34.
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Яр Холодний
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Trofim
показать весь комментарий03.09.2024 05:13 Ответить Мне нравится 0
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