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Новости Война
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Враг атакует "Шахедами" с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)

шахеди

В понедельник поздно вечером, 2 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении", - проинформировали в ВС в 22:38.

Впоследствии в ВС сообщили о группе ударных БпЛА из Сумщины в направлении Черниговщины.

"Очередная группа вражеских БпЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины", - сообщили в ВС в 23:01.

"Харьковская область - угроза применения ударных БПЛА", - сообщили в воздушных силах в 23:34.

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Автор: 

беспилотник (3571) Воздушные силы (2281)


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Розбудили .... Десь за містом двічі гупнуло. Хлопці чесно роблять свою роботу...
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03.09.2024 01:04 Ответить
Не так давно пролетів один кудись далі.
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03.09.2024 05:13 Ответить
 
 