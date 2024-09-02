Уничтожены 22 из 35 ракет и 20 из 23 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - РФ;

14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл.;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - РФ;

1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл. - РФ;

23 ударных БПЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

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"Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударные БПЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется", - добавляют в Воздушных силах.

Где работали силы ПВО?

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.