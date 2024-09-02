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Уничтожены 22 из 35 ракет и 20 из 23 "шахедов", - Воздушные силы

Робота ппо у ніч на 2 вересня 2024 року

В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

  • 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - РФ;
  • 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл.;
  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. - РФ;
  • 1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл. - РФ;
  • 23 ударных БПЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - РФ.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

  • 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 20 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

Также читайте: В результате атаки РФ на Киев пострадали 2 человека

"Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударные БПЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется", - добавляют в Воздушных силах.

Где работали силы ПВО?

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

Автор: 

ракеты (3566) дроны (3881) Воздушные силы (2281) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+14
Баллистикой били еще и по Сумам, Харькову. Там нечем сбивать, в отличии от Киева.
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02.09.2024 09:42
+12
результат збиття ракет дедалі гірший. а де, бляха, в цей час був татаров???
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02.09.2024 09:40
+6
Схоже рашиський чорт думає терором зламати Українців ,не зламаєш виродок доки ця паскуда не здохне воно і далі буде руйнувати і убивати ,йому не жаль свого гарматного мяса ,а рашиське бидло мовчить .І жодного звернення в ген. асамбею ООН від влади , ворог знищує Харків, Херсон,Суми,Нікополь та інші міста не кажучи про Донбас, рашисти проводять геноцид ,етноцид ,екоцид ,а безтолкова влада носится з "самітом миру",дивує і мовчання нашої діаспори і переселенців закордоном ,а могли привернути увагу блокувати посольства рф ,проводити мітинги ,маніфестації всі мовчать і спостерігають як ворог знищує Україну.
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02.09.2024 10:07
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результат збиття ракет дедалі гірший. а де, бляха, в цей час був татаров???
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02.09.2024 09:40 Ответить
Баллистикой били еще и по Сумам, Харькову. Там нечем сбивать, в отличии от Киева.
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02.09.2024 09:42 Ответить
татаров тільки по чеченцях, по ракетах ППО і результат відмінний. До вашого відома балістика взагалі проблемно збивається , а тут результат більше 50 відсотків, а по крилатим - всі 100 відсотків.
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02.09.2024 10:20 Ответить
москалі, нажаль, теж вчаться на своїх помилках, обходять системи ппо, балістика яка погано збивається та інші фактори (ждуни та зрадники).
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02.09.2024 10:34 Ответить
Як де? Чеченців мочив...
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02.09.2024 10:53 Ответить
А ракету Черкащина забули. Останні дні не тільки Генерала замінили,але і новини кострубаті, та і захист Неба України якось насторужує
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02.09.2024 09:51 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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02.09.2024 09:53 Ответить
Схоже рашиський чорт думає терором зламати Українців ,не зламаєш виродок доки ця паскуда не здохне воно і далі буде руйнувати і убивати ,йому не жаль свого гарматного мяса ,а рашиське бидло мовчить .І жодного звернення в ген. асамбею ООН від влади , ворог знищує Харків, Херсон,Суми,Нікополь та інші міста не кажучи про Донбас, рашисти проводять геноцид ,етноцид ,екоцид ,а безтолкова влада носится з "самітом миру",дивує і мовчання нашої діаспори і переселенців закордоном ,а могли привернути увагу блокувати посольства рф ,проводити мітинги ,маніфестації всі мовчать і спостерігають як ворог знищує Україну.
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02.09.2024 10:07 Ответить
ООНа це шарага, вона нійуха не вирішує. Це вже сто разів доказано. Вирішує тільки зброя.
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02.09.2024 10:56 Ответить
На жаль, рашка сидить в ООН з правом вето, яке вона використовує кожного разу. Тож звертатися в ООН не має сенсу, допоки його не розпустять чи не змінять устав, щоб можна було виключити злочинця із складу суддів. А цього теж не відбудеться у найближчий час, бо грошики такі смачні...
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02.09.2024 11:11 Ответить
Після звільнення командувача повітряних сил ЗСУ України ситуація погіршилася, Верховний і Бур'яна зробили, на мій погляд, тільки гірше!
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02.09.2024 10:15 Ответить
Так було задумано. Командувач був занадто результативним,отже популярним. ( Як посмів!) Але зняти його просто не було за що. І тут така удача!
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02.09.2024 10:23 Ответить
Відвели наляканих невиспаних першачків на уроки щастя від першої ляді.
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02.09.2024 10:15 Ответить
Треба орду палити вщент - а не гонятися за кацапськими ракетами по Україні
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02.09.2024 10:31 Ответить
Ти ідіот, чи що? Не перехоплювати кацапські ракети і шахеди?

Зовсім з глузду з'їхав?!?
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02.09.2024 13:30 Ответить
Результати по збиттю ракет не радують. Тут багато причин, але у зелених завжди хочеться простих рішень. Тому боневтік,звільнивши Олещука сподівався поліпшити ситуацію, але це так не працює, хоча звідки про це знати неуку. Хоча може справа в іншому, в оманських договорняках прописано, що на вищих військових посадах мають бути московські консерви. Призначили ж начальником штабу військ безпілотних систем зрадника, а Олещука зняли. Безумна в черговий раз була використано Опою.
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02.09.2024 10:34 Ответить
А коли збивали с300\400? По Іскандерам дуже потужно. Показники добрі. Ми не росія, де ротом збивать геть усе.. А потім два тижні гасять "уламки".
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02.09.2024 10:43 Ответить
насправді все що летіло на Київ-передмістя було збите,
просто кацапня ******* по Харкову балістикою, а там немає чим її збивати от тому така печальна статистика по ракетах.
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02.09.2024 10:59 Ответить
ви вірите в ці казки про все збито ? Завод Артема, авіазавод. По 2 ракети
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02.09.2024 14:20 Ответить
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02.09.2024 11:21 Ответить
Татаровим і збивайте.
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02.09.2024 11:31 Ответить
Можна ще і дермаками, портновими, подоляками та іншими "5-6 менеджерами". Але найкраще асфальтом...зеля не дасть збрехати. Муд...ло
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02.09.2024 11:51 Ответить
 
 