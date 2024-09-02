Ракетная атака врага: на Киевщине повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля

Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ракетами и БпЛА. В течение ночи тревога объявлялась дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Однако в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки и пожары сухой травы в трех районах области. Кроме того, есть повреждения 3 частных домов и 2 автомобилей.

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