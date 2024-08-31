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Ночная атака Шахедов: на Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру

ППО на Київщині

Ночью 31 августа 2024 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и утро.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области.

Также читайте: На Киевщине работала ПВО: Есть сбитые цели, обломками поврежден дом

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками.

Автор: 

Киевская область (4122) ПВО (2729) дроны (3875)


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https://x.com/zardi215/status/1829750118045671919?t=YgaUWqUokeYa1uCpOWVlUQ&s=19 Відео спаленої техніки та розбитої понтонної переправи ворога через річку Сейм в районі села Званноє в КурНР.
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31.08.2024 09:08 Ответить
Краще за Покровськ розкажіть . Так в кацапів такого , ще совітського, добра вистачає ,одне розбили ,так інше привезуть,так що не особливо радійте.
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31.08.2024 10:10 Ответить
Якщо Ви читаєте новини на цьому ресурсі щодо ситуації на Покровському напрямку, то мали б звернути увагу на мій .
Такі зведення є регулярними і подають зранку й на кінець дня.
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31.08.2024 10:50 Ответить
 
 