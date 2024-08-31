Ночная атака Шахедов: на Киевщине работала ПВО, без вражеских попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру
Ночью 31 августа 2024 года враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти всю ночь и утро.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками.
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