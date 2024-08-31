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Воздушная атака на Киев: беспилотники атаковали в течение ночи, волнами и с разных направлений

ппо

Этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко

"На Киев барражирующие боеприпасы заходили в течение всей ночи, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа", - говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны. В Киеве без разрушений и пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу, в области работала ПВО

Автор: 

Киев (25499) ПВО (2729) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (698)


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31.08.2024 09:00 Ответить
Хорошо если это так.
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31.08.2024 09:15 Ответить
 
 