Воздушная атака на Киев: беспилотники атаковали в течение ночи, волнами и с разных направлений
Этой ночью, 31 августа, российские захватчики в четвертый раз за неделю атаковали Киев ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко
"На Киев барражирующие боеприпасы заходили в течение всей ночи, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа", - говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны. В Киеве без разрушений и пострадавших.
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Ksenia VB
показать весь комментарий31.08.2024 09:00 Ответить Мне нравится 3
Анатолий Козаков #584806
показать весь комментарий31.08.2024 09:15 Ответить Мне нравится 0
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