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Повітряна атака на Київ: безпілотники атакували протягом ночі, хвилями та з різних напрямків

ппо

Цієї ночі,  31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили усі ворожі дрони. У Києві без руйнувань та потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві за ніч тричі оголошували повітряну тривогу, в області працювала ППО (оновлено)

Автор: 

Київ (19441) ППО (3169) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (755)


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31.08.2024 09:00 Відповісти
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31.08.2024 09:15 Відповісти
 
 