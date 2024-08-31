Повітряна атака на Київ: безпілотники атакували протягом ночі, хвилями та з різних напрямків
Цієї ночі, 31 серпня, російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко
"На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години", - йдеться в повідомленні.
Сили ППО знищили усі ворожі дрони. У Києві без руйнувань та потерпілих.
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Ksenia VB
показати весь коментар31.08.2024 09:00 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий Козаков #584806
показати весь коментар31.08.2024 09:15 Відповісти Мені подобається 0
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