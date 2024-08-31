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Новини
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У Києві за ніч тричі оголошували повітряну тривогу, в області працювала ППО (оновлено)

оболонь,київ

Російські загарбники з вечора 30 серпня атакували Україну безпілотниками. У столиці за ніч тричі лунав сигнал повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.

О 00.15 у КМВА повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння

Згодом начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що для столиці існує загроза ударних БпЛА. В області, на підступах до Києва працює ППО.

У Києві оголошували повітряну тривогу о 00:14, 00:45, 2:37.

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О 7:31 у Києві та області вкотре оголосили повітряну тривогу.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - наголосили у Київській ОВА.

Автор: 

безпілотник (4129) Київ (19441) Повітряні атаки на Київ (755)


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Скільки F-16 завалили?
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31.08.2024 07:42 Відповісти
На Сумщині тричі вимикали на 5-10 хвилин, відчуйте різницю
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31.08.2024 08:09 Відповісти
а это то тут причем
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31.08.2024 08:23 Відповісти
в Києві насрать на те що робиться на Сумщині
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31.08.2024 09:33 Відповісти
 
 