У Києві за ніч тричі оголошували повітряну тривогу, в області працювала ППО (оновлено)

Російські загарбники з вечора 30 серпня атакували Україну безпілотниками. У столиці за ніч тричі лунав сигнал повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.

О 00.15 у КМВА повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння

Згодом начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що для столиці існує загроза ударних БпЛА. В області, на підступах до Києва працює ППО.

У Києві оголошували повітряну тривогу о 00:14, 00:45, 2:37.

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О 7:31 у Києві та області вкотре оголосили повітряну тривогу.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - наголосили у Київській ОВА.