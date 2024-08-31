У Києві за ніч тричі оголошували повітряну тривогу, в області працювала ППО (оновлено)
Російські загарбники з вечора 30 серпня атакували Україну безпілотниками. У столиці за ніч тричі лунав сигнал повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській МВА.
О 00.15 у КМВА повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння
Згодом начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що для столиці існує загроза ударних БпЛА. В області, на підступах до Києва працює ППО.
У Києві оголошували повітряну тривогу о 00:14, 00:45, 2:37.
О 7:31 у Києві та області вкотре оголосили повітряну тривогу.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - наголосили у Київській ОВА.
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Марта Шепель #549182
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Nub Nubov #586380
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чиж #593711
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Nub Nubov #586380
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