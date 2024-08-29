Близько 15 "шахедів" збито на підступах до Києва

Сили ППО знищили близько 15 російських дронів на підльоті до Києва.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Доба на Херсонщині: пошкоджено будинки, газопровід та автомобілі, п’ятеро людей поранені