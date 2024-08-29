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Новини Війна
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Близько 15 "шахедів" збито на підступах до Києва

На підльоті до Києві збили близько 15 шахедів

Сили ППО знищили близько 15 російських дронів на підльоті до Києва.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

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Київ (19436) обстріл (28316) Повітряні атаки на Київ (755)


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