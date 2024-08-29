Около 15 "шахедов" сбиты на подступах к Киеву

Силы ПВО уничтожили около 15 российских дронов на подлете к Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, передает Цензор.НЕТ.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 6 часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели", - говорится в сообщении.

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