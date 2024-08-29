На подступах к Киеву работала ПВО: Объявляли угрозу ударных БПЛА (обновлено)
В Киеве утром 29 августа снова объявили угрозу ударных вражеских дронов. Это уже третья массированная российская атака на столицу за последние 4 дня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в ночь 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву: обломки вражеских БПЛА упали в трех районах столицы.
Обновлено
По состоянию на 8:35 в Киеве - отбой воздушной тревоги.
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Nov
показать весь комментарий29.08.2024 08:49 Ответить Мне нравится 0
valeriy svan
показать весь комментарий29.08.2024 08:57 Ответить Мне нравится 0
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