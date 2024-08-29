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Новости Война
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На подступах к Киеву работала ПВО: Объявляли угрозу ударных БПЛА (обновлено)

У Києві загроза застосування ударних БпЛА ворога

В Киеве утром 29 августа снова объявили угрозу ударных вражеских дронов. Это уже третья массированная российская атака на столицу за последние 4 дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорится в сообщении.

Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Также читайте: Третья массированная атака РФ на Киев: уничтожено более 10 ударных дронов врага

Напомним, в ночь 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву: обломки вражеских БПЛА упали в трех районах столицы.

Обновлено

По состоянию на 8:35 в Киеве - отбой воздушной тревоги.

Автор: 

беспилотник (3564) Киев (25495) Воздушные атаки на Киев (697)


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Орки, отселяйте 3 кольца своей масквы, скоро ему капут, и не говорите, что вас не придупреждали. Или выводите свои войска с Украины, и не стройте из себя дибилов по поводу границ.
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29.08.2024 08:49 Ответить
Орки просять порки.
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29.08.2024 08:57 Ответить
 
 