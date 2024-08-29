На подступах к Киеву работала ПВО: Объявляли угрозу ударных БПЛА (обновлено)

В Киеве утром 29 августа снова объявили угрозу ударных вражеских дронов. Это уже третья массированная российская атака на столицу за последние 4 дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО", - говорится в сообщении.

Киевлян призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, в ночь 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву: обломки вражеских БПЛА упали в трех районах столицы.

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По состоянию на 8:35 в Киеве - отбой воздушной тревоги.