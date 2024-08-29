Третья массированная атака РФ на Киев: уничтожено более 10 ударных дронов врага

Российские захватчики за последние 4 дня совершили третью массированную воздушную атаку на Киев. По предварительной информации враг применил исключительно ударные БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Последствия вражеской атаки

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно,

повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. Оперативные службы следуют.

"В общем, в Киеве информация относительно пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил Попко.

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