Третья массированная атака РФ на Киев: уничтожено более 10 ударных дронов врага
Российские захватчики за последние 4 дня совершили третью массированную воздушную атаку на Киев. По предварительной информации враг применил исключительно ударные БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).
Последствия вражеской атаки
В Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно,
повреждены окна и двери в многоквартирном доме.
В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.
В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. Оперативные службы следуют.
"В общем, в Киеве информация относительно пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил Попко.
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Завжди вважали, що вибори це якась розвага, жартівлива подія, всі однакові і тд.
Продавали голоси за пакет крупи , не розуміючи що кладуть у могили власних дітей і онуків.
Ворог витрачав шалені кошти, щоб дебіли не розуміли важливості свого вибору на виборах.
Мабуть просто по приколу.
від себе скажу - аби не зробили дороги - то зараз би був логістичний колапс
Що ж буде з психікою та здоров'ям киян після цієї війни?
Як це не перейматися? А шо треба зловтішатися , як це роблять деякі дописувачі з Європ та українських єпєнєй?
А если серьезно, то верно написали - многие уже привыкли.
Самі деталі і комлектуючі поставляються із Ірану, а на рАсії йде кінцеве складання.
Складанням займаються всі, починаючи зі школярів і студентів.
https://t.me/insiderUKR/81904?single
от і біснується в смертельній гарячці