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Третья массированная атака РФ на Киев: уничтожено более 10 ударных дронов врага

дрони,шахеди

Российские захватчики за последние 4 дня совершили третью массированную воздушную атаку на Киев. По предварительной информации враг применил исключительно ударные БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Последствия вражеской атаки

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно,
повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

В Деснянском районе города, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали. Оперативные службы следуют.

"В общем, в Киеве информация относительно пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил Попко.

Также читайте: Атака вражеских БПЛА на Киев; обломки упали в трех районах (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3564) Киев (25495) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (697)


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Топ комментарии
+14
Поржати дорого обходиться чи не так
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29.08.2024 07:59
+13
Більшості і досі не дійшло,що гундосе падло запросило свинособак до великої війни в Україні..
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29.08.2024 08:05
+9
Вони самі це зробили.
Завжди вважали, що вибори це якась розвага, жартівлива подія, всі однакові і тд.
Продавали голоси за пакет крупи , не розуміючи що кладуть у могили власних дітей і онуків.
Ворог витрачав шалені кошти, щоб дебіли не розуміли важливості свого вибору на виборах.
Мабуть просто по приколу.
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29.08.2024 08:09
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Поржати дорого обходиться чи не так
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29.08.2024 07:59 Ответить
Більшості і досі не дійшло,що гундосе падло запросило свинособак до великої війни в Україні..
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29.08.2024 08:05 Ответить
Вони самі це зробили.
Завжди вважали, що вибори це якась розвага, жартівлива подія, всі однакові і тд.
Продавали голоси за пакет крупи , не розуміючи що кладуть у могили власних дітей і онуків.
Ворог витрачав шалені кошти, щоб дебіли не розуміли важливості свого вибору на виборах.
Мабуть просто по приколу.
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29.08.2024 08:09 Ответить
якось так виходить що ще з часів петра1, а то і раніше їх хтось, час від часу, "запрошує"
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29.08.2024 08:34 Ответить
Про асфальт і шашлики нічого не чули?
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29.08.2024 10:03 Ответить
Шашлики з Українців.
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29.08.2024 13:40 Ответить
це просто нереально не почути - кожен дебіл мінімум двійчі на день про це каже

від себе скажу - аби не зробили дороги - то зараз би був логістичний колапс
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29.08.2024 21:43 Ответить
Зебіл,до 19 року в Україні не було доріг?
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29.08.2024 21:58 Ответить
Скотиняка ще пір'я розпускає...
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29.08.2024 22:02 Ответить
Це Ви дебіл - дороги не вічні - їх постійно потрібно перекладати.
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31.08.2024 08:07 Ответить
Все збите як завжди.А світла все менш та менш
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29.08.2024 08:06 Ответить
От якби долетіло все, що позбивали, то зараз Ви б збирали б гілки і на вогнищі нагрівали б воду біля під*їздів. Розумововідсталі ніяк не збагнуть, що в країні війна, і завдяки ВАШОМУ!!! вибору навесні 2029 року світла все менше і менше! Ще одна пресконференція хрипатого ідіота, і весь світ буде ржати з України. Але ржуть не з держави, а з тих, хто це посміховисько вибрав!
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29.08.2024 09:52 Ответить
Не приведи Господь війну вести до 2029 року. України не тільки не стане як Держави, а взагалі зникне з мапи.
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29.08.2024 13:43 Ответить
.. ну Ви прекрасно зрозуміли, що я мав на увазі 2019 рік. От тоді...навесні... 73 відсотки дурноголових ідіотів почали ціною свого життя знищувати Україну! Да й чорт з ними... ідіотами! Але гинуть ті, хто має розум і бачив, до чого це приведе. Але нажаль ідіотів було більше. І зараз не менше. З карти Україна, як держава не зникне. Зникнення України, як держави, це світовий програш і НАТО і США. Тоді о США будуть витирати ноги всякі Ірани, Палестини і кацапи з їх союзниками.
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29.08.2024 19:26 Ответить
Місто, яке ніколи не спить.
Що ж буде з психікою та здоров'ям киян після цієї війни?
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29.08.2024 08:08 Ответить
не переймайтеся - всі давно звикли
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29.08.2024 08:35 Ответить
До цього неможливо звикнути. Змиритися - так, можна, але ж здоров'я у людей руйнується та буде мати непедбачуванні наслідки.
Як це не перейматися? А шо треба зловтішатися , як це роблять деякі дописувачі з Європ та українських єпєнєй?
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29.08.2024 08:43 Ответить
виявляється можна
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29.08.2024 21:40 Ответить
Вы это расскажите например жителям Харьковской или Сумской области, про то что не спите... Приезжайте, психику полечите, под звуки КАБов.

А если серьезно, то верно написали - многие уже привыкли.
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29.08.2024 08:47 Ответить
Стаття про Київ. Тому і розмова про киян.
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29.08.2024 08:54 Ответить
Ще раз продублювали новину. Все те саме вже писали півгодини тому((
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29.08.2024 08:16 Ответить
Ну просто цікаво, а де вони їх в такій кількості штампують?! Може туди чомось важким є****ти?!
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29.08.2024 08:26 Ответить
Дрони вже атакували територію підприємства, розташованого у місті Єлабуга у Татарстані.
Самі деталі і комлектуючі поставляються із Ірану, а на рАсії йде кінцеве складання.
Складанням займаються всі, починаючи зі школярів і студентів.
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29.08.2024 09:35 Ответить
Видео сбития. Это его из ПЗРК?

https://t.me/insiderUKR/81904?single
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29.08.2024 09:03 Ответить
Кремлівський хмиряка образився на Київ через Курвську область ,
от і біснується в смертельній гарячці
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29.08.2024 11:42 Ответить
 
 