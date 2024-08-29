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Новини
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Третя масована атака РФ на Київ: знищено понад 10 ударних дронів ворога

дрони,шахеди

Російські загарбники за останні 4 дні здійснили третю масовано повітряну атаку на Київ. За попередньою інформацією ворог застосував виключно ударні БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Наслідки ворожої атаки

У Голосіївському районі сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,
пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Оперативні служби слідують.

"Загалом, в Києві щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака ворожих БпЛА на Київ; уламки впали у трьох районах (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4126) Київ (19436) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
Поржати дорого обходиться чи не так
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29.08.2024 07:59
+13
Більшості і досі не дійшло,що гундосе падло запросило свинособак до великої війни в Україні..
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29.08.2024 08:05
+9
Вони самі це зробили.
Завжди вважали, що вибори це якась розвага, жартівлива подія, всі однакові і тд.
Продавали голоси за пакет крупи , не розуміючи що кладуть у могили власних дітей і онуків.
Ворог витрачав шалені кошти, щоб дебіли не розуміли важливості свого вибору на виборах.
Мабуть просто по приколу.
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29.08.2024 08:09
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Поржати дорого обходиться чи не так
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29.08.2024 07:59 Відповісти
Більшості і досі не дійшло,що гундосе падло запросило свинособак до великої війни в Україні..
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29.08.2024 08:05 Відповісти
Вони самі це зробили.
Завжди вважали, що вибори це якась розвага, жартівлива подія, всі однакові і тд.
Продавали голоси за пакет крупи , не розуміючи що кладуть у могили власних дітей і онуків.
Ворог витрачав шалені кошти, щоб дебіли не розуміли важливості свого вибору на виборах.
Мабуть просто по приколу.
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29.08.2024 08:09 Відповісти
якось так виходить що ще з часів петра1, а то і раніше їх хтось, час від часу, "запрошує"
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29.08.2024 08:34 Відповісти
Про асфальт і шашлики нічого не чули?
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29.08.2024 10:03 Відповісти
Шашлики з Українців.
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29.08.2024 13:40 Відповісти
це просто нереально не почути - кожен дебіл мінімум двійчі на день про це каже

від себе скажу - аби не зробили дороги - то зараз би був логістичний колапс
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29.08.2024 21:43 Відповісти
Зебіл,до 19 року в Україні не було доріг?
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29.08.2024 21:58 Відповісти
Скотиняка ще пір'я розпускає...
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29.08.2024 22:02 Відповісти
Це Ви дебіл - дороги не вічні - їх постійно потрібно перекладати.
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31.08.2024 08:07 Відповісти
Все збите як завжди.А світла все менш та менш
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29.08.2024 08:06 Відповісти
От якби долетіло все, що позбивали, то зараз Ви б збирали б гілки і на вогнищі нагрівали б воду біля під*їздів. Розумововідсталі ніяк не збагнуть, що в країні війна, і завдяки ВАШОМУ!!! вибору навесні 2029 року світла все менше і менше! Ще одна пресконференція хрипатого ідіота, і весь світ буде ржати з України. Але ржуть не з держави, а з тих, хто це посміховисько вибрав!
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29.08.2024 09:52 Відповісти
Не приведи Господь війну вести до 2029 року. України не тільки не стане як Держави, а взагалі зникне з мапи.
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29.08.2024 13:43 Відповісти
.. ну Ви прекрасно зрозуміли, що я мав на увазі 2019 рік. От тоді...навесні... 73 відсотки дурноголових ідіотів почали ціною свого життя знищувати Україну! Да й чорт з ними... ідіотами! Але гинуть ті, хто має розум і бачив, до чого це приведе. Але нажаль ідіотів було більше. І зараз не менше. З карти Україна, як держава не зникне. Зникнення України, як держави, це світовий програш і НАТО і США. Тоді о США будуть витирати ноги всякі Ірани, Палестини і кацапи з їх союзниками.
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29.08.2024 19:26 Відповісти
Місто, яке ніколи не спить.
Що ж буде з психікою та здоров'ям киян після цієї війни?
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29.08.2024 08:08 Відповісти
не переймайтеся - всі давно звикли
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29.08.2024 08:35 Відповісти
До цього неможливо звикнути. Змиритися - так, можна, але ж здоров'я у людей руйнується та буде мати непедбачуванні наслідки.
Як це не перейматися? А шо треба зловтішатися , як це роблять деякі дописувачі з Європ та українських єпєнєй?
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29.08.2024 08:43 Відповісти
виявляється можна
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29.08.2024 21:40 Відповісти
Вы это расскажите например жителям Харьковской или Сумской области, про то что не спите... Приезжайте, психику полечите, под звуки КАБов.

А если серьезно, то верно написали - многие уже привыкли.
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29.08.2024 08:47 Відповісти
Стаття про Київ. Тому і розмова про киян.
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29.08.2024 08:54 Відповісти
Ще раз продублювали новину. Все те саме вже писали півгодини тому((
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29.08.2024 08:16 Відповісти
Ну просто цікаво, а де вони їх в такій кількості штампують?! Може туди чомось важким є****ти?!
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29.08.2024 08:26 Відповісти
Дрони вже атакували територію підприємства, розташованого у місті Єлабуга у Татарстані.
Самі деталі і комлектуючі поставляються із Ірану, а на рАсії йде кінцеве складання.
Складанням займаються всі, починаючи зі школярів і студентів.
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29.08.2024 09:35 Відповісти
Видео сбития. Это его из ПЗРК?

https://t.me/insiderUKR/81904?single
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29.08.2024 09:03 Відповісти
Кремлівський хмиряка образився на Київ через Курвську область ,
от і біснується в смертельній гарячці
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29.08.2024 11:42 Відповісти
 
 