Третя масована атака РФ на Київ: знищено понад 10 ударних дронів ворога

Російські загарбники за останні 4 дні здійснили третю масовано повітряну атаку на Київ. За попередньою інформацією ворог застосував виключно ударні БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Наслідки ворожої атаки

У Голосіївському районі сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,

пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Оперативні служби слідують.

"Загалом, в Києві щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив Попко.

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