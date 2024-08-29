Атака ворожих БпЛА на Київ; уламки впали у трьох районах (оновлено)

У ніч 29 серпня російські агресори здійснили нову атаку по Києву. Спочатку вони запустили безпілотники за декількома маршрутами, потім додались ще й ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У столиці було чути вибухи - наслідок роботи ППО. У Дніпровському районі уламки збитого дрона впали на дитячий майданчик між будинками, минулося без руйнувань та потерпілих.



У Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови, у багатоквартирному будинку пошкоджено вікна та двері.

В Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація щодо потерпілих відсутня.

"У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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