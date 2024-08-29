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Атака ворожих БпЛА на Київ; уламки впали у трьох районах (оновлено)

В Укренерго заявили про позитивні зміни у відключеннях світла

У ніч   29 серпня російські агресори здійснили нову атаку по Києву. Спочатку вони запустили безпілотники за декількома маршрутами, потім додались ще й ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У столиці було чути вибухи - наслідок роботи ППО. У Дніпровському районі уламки збитого дрона впали на дитячий майданчик між будинками, минулося без руйнувань та потерпілих.

У Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови, у багатоквартирному будинку пошкоджено вікна та двері.

В Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація щодо потерпілих відсутня. 

"У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навколо Києва знищено близько 15 дронів та кілька ракет, в столиці без руйнувань, - КМВА

Автор: 

Київ (19436) обстріл (28316) Повітряні атаки на Київ (755)


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Опять козлорылые обосрались, а сколько тужились то, а на выходе как всегда - большой пустой пшик, дебилы мля
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29.08.2024 06:43 Відповісти
Кляті кацапи розпаскудили звичний режим. Ну от не можу заснути! Вночі завжди щось прилітає і вибухає. Вдень якось "не стрьомно" - просипаєшся і бачиш "що" і куди рухатись...
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29.08.2024 06:49 Відповісти
Гадять, ***** з матвієнчихою (валька-півстакана), в Україні!!
Гаага їх чекає, якщо охоронці не приб'ють!
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29.08.2024 10:22 Відповісти
 
 