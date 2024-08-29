Атака вражеских БПЛА на Киев; обломки упали в трех районах (обновлено)
В ночь на 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву. Сначала они запустили беспилотники по нескольким маршрутам, потом добавились еще и ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
В столице были слышны взрывы - следствие работы ПВО. В Днепровском районе обломки сбитого дрона упали на детскую площадку между домами, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Голосеевском районе обломки упали на территорию жилой застройки, в многоквартирном доме повреждены окна и двери.
В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.
"В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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