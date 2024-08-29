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Атака вражеских БПЛА на Киев; обломки упали в трех районах (обновлено)

В Укренерго заявили про позитивні зміни у відключеннях світла

В ночь на 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву. Сначала они запустили беспилотники по нескольким маршрутам, потом добавились еще и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В столице были слышны взрывы - следствие работы ПВО. В Днепровском районе обломки сбитого дрона упали на детскую площадку между домами, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию жилой застройки, в многоквартирном доме повреждены окна и двери.

В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

"В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Смотрите: Последствия удара РФ по Купянску: уже 16 пострадавших, в том числе пятеро полицейских, повреждены дома, админздания и магазины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Киев (25495) обстрел (26995) Воздушные атаки на Киев (697)


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Опять козлорылые обосрались, а сколько тужились то, а на выходе как всегда - большой пустой пшик, дебилы мля
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29.08.2024 06:43 Ответить
Кляті кацапи розпаскудили звичний режим. Ну от не можу заснути! Вночі завжди щось прилітає і вибухає. Вдень якось "не стрьомно" - просипаєшся і бачиш "що" і куди рухатись...
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29.08.2024 06:49 Ответить
Гадять, ***** з матвієнчихою (валька-півстакана), в Україні!!
Гаага їх чекає, якщо охоронці не приб'ють!
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29.08.2024 10:22 Ответить
 
 