Атака вражеских БПЛА на Киев; обломки упали в трех районах (обновлено)

В ночь на 29 августа российские агрессоры совершили новую атаку по Киеву. Сначала они запустили беспилотники по нескольким маршрутам, потом добавились еще и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В столице были слышны взрывы - следствие работы ПВО. В Днепровском районе обломки сбитого дрона упали на детскую площадку между домами, обошлось без разрушений и пострадавших.



В Голосеевском районе обломки упали на территорию жилой застройки, в многоквартирном доме повреждены окна и двери.

В Деснянском районе города, предварительно, обломки упали на территорию частного домохозяйства. Информация о пострадавших отсутствует.

"В Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит беседка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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