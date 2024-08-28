Последствия удара РФ по Купянску: уже 16 пострадавших, в том числе пятеро полицейских, повреждены дома, админздания и магазины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня российские войска ударили по г. Купянск на Харьковщине, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

О последствиях удара рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что количество пострадавших от вражеского удара в Купянске возросло до двенадцати человек.





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Вследствие обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в здании суда. Повреждены другие админздания, магазины, другая гражданская инфраструктура.





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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по состоянию на 19:05 количество пострадавших в Купянске возросло до 14 человек, среди них трое полицейских.

Сообщается, что вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по городу около 16:00.

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"Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, войска РФ нанесли удар по городу ФАБ-500 из УМПК", - рассказали в прокуратуре.

По состоянию на 21:45 количество пострадавших возросло до 16 человек: за медицинской помощью обратились еще двое сотрудников полиции.







