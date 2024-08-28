Рашисты ударили КАБом по Купянску: Уже известно о восьми пострадавших (обновлено)

Российские захватчики ударили КАБом по центру Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно о трех раненых. Также повреждено помещение городской администрации.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек.