Рашисты ударили КАБом по Купянску: Уже известно о восьми пострадавших (обновлено)
Российские захватчики ударили КАБом по центру Купянска на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас известно о трех раненых. Также повреждено помещение городской администрации.
Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Купянске увеличилось до восьми человек.
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