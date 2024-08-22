РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7909 посетителей онлайн
Новости Фото
1 175 1

Россияне ударили с РСЗО "Ураган" по Купянску-Узловому: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Мирный житель получил ранения в результате вражеского обстрела Купянщины в Харьковской области. Также повреждены жилые дома и административные здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 22 августа около 11:20 войска РФ совершили обстрел поселка Купянск-Узловой. Получил ранение 65-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты ударили по Богодухову на Харьковщине: 1 человек погиб, 5 ранены

Также повреждены жилые дома и административные здания.

По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту из РСЗО "Ураган".

Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня
Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня
Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) РСЗО (195) Купянск (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підороси кацапські.
показать весь комментарий
22.08.2024 19:33 Ответить
 
 