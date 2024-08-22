Россияне ударили с РСЗО "Ураган" по Купянску-Узловому: ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Мирный житель получил ранения в результате вражеского обстрела Купянщины в Харьковской области. Также повреждены жилые дома и административные здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 22 августа около 11:20 войска РФ совершили обстрел поселка Купянск-Узловой. Получил ранение 65-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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Также повреждены жилые дома и административные здания.

По предварительным данным, враг ударил по населенному пункту из РСЗО "Ураган".







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