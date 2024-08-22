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Росіяни вдарили із РСЗВ "Ураган" по Куп’янську-Вузловому: поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Мирний мешканець зазнав поранень внаслідок ворожого обстрілу Купʼянщини у Харківській області. Також пошкоджено житлові будинки й адміністративні будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 22 серпня близько 11:20 війська РФ здійснили обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Дістав поранення 65-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.

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Також пошкоджено житлові будинки й адміністративні будівлі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня
Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня
Обстріл Купʼянська-Вузлового 22 серпня

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Автор: 

обстріл (28435) Харківщина (6054) РСЗВ (208) Куп’янськ (754)


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Підороси кацапські.
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22.08.2024 19:33 Відповісти
 
 