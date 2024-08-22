Рашисти вдарили по Богодухову на Харківщині із РСЗВ "Торнадо-С": 1 особа загинула, 8 поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська обстріляли Богодухів на Харківщині, внаслідок чого загинула 1 особу, 8 - дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п'ятеро - зазнали поранень. Всім постраждалим надається медична допомога. Наразі на місцях влучань працюють оперативні служби. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.
ОНОВЛЕННЯ
0 20.23 Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок удару окупантів по Богодухову одна людина загинула, ще 8 поранені, серед яких підліток.
"За даними слідства, 22 серпня близько 15:30 зс рф обстріляли м. Богодухів. Загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі. Завтра йому мало виповнитись 57 років.
Ще вісім людей дістали поранення, серед яких 15-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні з уламковим пораненням лівої руки.
Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі будівлі, приміщення двох цивільних підприємств, автомобілі. Також внаслідок обстрілу сталась пожежа в лісовому масиві поблизу с. Семенів Яр Богодухівського району площею 3 га. Триває ліквідація.
За попередніми даними, війська рф застосували для ударів РСЗВ "Торнадо-С".
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